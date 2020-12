Rubriche : lettere alla gazzetta



Marchetti: "Nulla è deciso per il candidato a sindaco che si opporrà a chi ha devastato Altopascio"

sabato, 19 dicembre 2020, 09:26

di maurizio marchetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa precisazione inviataci dall'ex consigliere regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti in merito al nostro articolo sulla sua candidatura a sindaco di Altopascio:

La pubblicazione su un quotidiano on line - La Gazzetta di Lucca - che segue altre uscite analoghe a cadenza periodica di altre autorevoli testate, di un articolo sulla ipotesi di candidatura a sindaco del sottoscritto è una possibilità, fra le tante esistenti, ma niente è ancora stato deciso, tranne il fatto che è necessaria un'ampia convergenza fra le persone e le associazioni altopascesi per chiudere quanto prima una esperienza amministrativa devastante come quella che amministra Altopascio con Sara D'Ambrosio e la sua variopinta maggioranza.

Conoscendo e ammirando tutti quelli che a vario titolo si sono occupati di questo problema, non sono sorpreso, ma ci tengo a ribadire che nessuna decisione è stata presa in nessun senso. Chiaramente ho dato la mia disponibilità, ma il candidato a sindaco che dovrà riportare la buona amministrazione ad Altopascio deve scaturire dalla più ampia convergenza fra le forze politiche antagoniste di questa maggioranza, insieme alle forze vive del paese, del suo sistema economico e sociale, dell'ampio numero di cittadini che in questi anni hanno manifestato inquietudine e insofferenza per una gestione davvero negativa dell'ente, che ha trovato il suo massimo nella fase dell'emergenza sanitaria, con il comune che ha sprangato le sue porte e ridotto i servizi quando era necessario esattamente il contrario.

Nomi autorevoli e in grado di fare il sindaco ce ne sono molti: Francesco Fagni e Simone Marconi, Fabio Orlandi per iniziare dai consiglieri comunali che si sono distinti in questi anni, poi diversi membri della società civile e altro ancora. Seguendo l'esempio di Insieme per Altopascio che prima di tutti comprese l'importanza di una aggregazione civica che avesse il solo riferimento nei cittadini altopascesi, si devono mettere insieme i soggetti migliori del paese per ripristinare quello che è stato distrutto, nei fatti e nella reputazione.

Per questo ringrazio dell'attenzione, ma il lavoro per individuare il candidato a sindaco è iniziato e dovrà essere concluso rapidamente, con la partecipazione di tutti gli attori importanti di una realtà come Altopascio, che certamente merita molto di più.