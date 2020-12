Rubriche



Motozappe di Ferramenta Giusti: perché conviene averle per dissodare il terreno

domenica, 27 dicembre 2020, 12:08

Le motozappe Stihl sono strumenti indispensabili per tutte quelle persone che hanno un grande campo da coltivare. Non può mancare una moto zappa quando arriva il momento di zappare il terreno e dissodarlo per procedere con la semina oppure con la messa a dimora delle piantine da orto. In questo breve approfondimento è possibile capire meglio quali sono le loro caratteristiche e perché conviene averle a portata di mano per la cura dell’orto.

I vantaggi della motozappa

Chi ha una motozappa Stihl sa benissimo che ha fatto un vero affare perché ha in mano uno strumento eccezionale che presenta diversi vantaggi. Anzitutto, facilita il lavoro di dissodare il terreno, compreso quello più grande e difficile magari su pendii scoscesi o con argilla. Velocizza le operazioni e permette di vangare il terreno in tempi minori rispetto al lavoro fatto con la classica vanga.

Inoltre, migliora le caratteristiche del terreno che diventa soffice e morbido, pronto per ospitare semi e piante garantendo un ottimo sviluppo radicale. Infatti, una pianta cresce meglio se trova un terreno soffice dove affondare le radici in profondità. Sul portale www.ferramentagiusti.com si trovano le motozappe Stihl, da sempre uno dei principali leader del settore.

Caratteristiche della motozappa Stihl

Una motozappa Stihl ha caratteristiche superiori semi professionali per chi è alla ricerca di qualcosa in più che possa durare a lungo nel tempo. I diversi modelli si differenzino per una potenza molto buona, adatta a intervenire su superfici grandi e anche difficoltose. I modelli più ridotti, come la MH 585, possono essere adatte sia a un campo che a una aiuola o piccoli appezzamenti di terreno.

Le zappette presenti sulla motozappa possono essere smontate facilmente affinché diventi facile pulirle o anche sostituirle nel caso di eccessiva usura. La loro forma è studiata per lavorare la terra in maniera molto efficacie spaccando le zolle e riducendole in pezzi piccolissimi.

Stihl ha progettato motozappe con due marce e la retromarcia per lavorare in modo pratico e completo. L’acceleratore o il comando per cambiare marcia sono comodamente posizionati sul manubrio per regolare la potenza mentre si lavora decidendo in base alle condizioni del campo.

Sono tutte dotate di un pratico filtro d’aria a bagno olio che risulta essenziale quando si lavora dove c’è molta polvere. È un elemento che consente una manutenzione facile senza perdere troppo tempo. È altresì possibile regolare l’altezza del manubrio e in alcuni modelli anche la larghezza. Esiste anche una ruota di trasporto che si ripiega sulla parte anteriore.

I modelli migliori, come la motozappa MH 700, hanno una presa di potenza PTO che consente di aggiungere altri accessori. Inoltre, è dotata di una luce Led. Ogni modello ha un particolare sistema antivibrazioni presente del fissaggio della stegola. Ha il compito di limitare le oscillazioni evitando che il lavoro diventi faticoso e potendo lavorare anche per molte ore.

I prodotti progettati da Stihl funzionano tutti a miscela per lavorare in modo continuativo senza l’ingombro del cavo elettrico e senza vere a che fare con batterie che si scaricano dopo poco.