Rubriche



Opinioni: Quanto è affidabile Leovegas Casino?

martedì, 15 dicembre 2020, 13:51

L'esame Leovegas è noto alla maggior parte di voi. Alcuni conoscono il nome di tutti i tipi di scommesse sportive, altri lo sanno per il casinò online. Raccontiamo la nostra esperienza con Leovegas e informiamo su tutto ciò che ci ha colpito positivamente o negativamente. Nel colorato e variegato mondo dei casinò online di lusso è difficile mantenere una visione d'insieme e una prospettiva. Chi sa ancora quale casinò online è buono / fino ad oggi? Tanto più che ogni anno vengono messi online diversi nuovi casinò online, come potete vedere qui. Noi testiamo e riportiamo i risultati giocando e valutando Leovegas. All'ordine del giorno ci sono domande come "C'è un casinò mobile?" o "Puoi giocare alla roulette dal vivo? I programmi bonus sono sempre un argomento su cui le menti sono divise. Se, contro ogni previsione, dovessimo trovare un "bonus roulette" o simili sorprese positive, saremo lieti di informarvi.www.miglioricasinoonline.info/recensione-leo-vegas/

Test estensivo di Leovegas

Quando si mette alla prova un casinò online, non si lascia nulla al caso. Ci sono infatti dei criteri soggettivi individuali, in cui si possono avere punti di vista molto diversi, ma con i fatti reali, l'oggettività prevale nel nostro rapporto puro e semplice. L'impressione soggettiva determina se un giocatore si sente a suo agio o meno in un casinò online, per quanto ingegnoso possa essere. Trasmettiamo fatti che lo aiutano a valutare le qualità dell'operatore. Procediamo come segue.

Valutazione della prima impressione / presenza sul web

Valutazione dei programmi di incentivazione

Revisione dell'assortimento di giochi

Un esame approfondito delle modalità di pagamento

Test della relazione del cliente

Non ci affidiamo solo alle nostre impressioni nei nostri rapporti. Cerchiamo le opinioni critiche dei nostri clienti su vari forum e pagine di commenti. Questi non devono essere iscritti a bilancio al 100%. È risaputo che i giocatori che perdono soldi sono per lo più cattivi perdenti ed esprimono la loro insoddisfazione sotto forma di critiche negative. I reclami individuali possono quindi essere tranquillamente ignorati. Facciamo attenzione all'equilibrio dei commenti. Con la nostra esperienza, è facile capire se il numero di critici è superiore alla media o meno.

C'è una cosa che dobbiamo chiarire in anticipo: i casinò che valutiamo e testiamo in dettaglio hanno una cosa in comune: sono legali e rispettabili. Non pensiamo che abbia molto senso indagare su un sito illegale o discutibile e passare del tempo su di esso. Mezzi legali nel caso dei casinò online: la licenza deve essere effettuata in un paese dell'UE, la regolamentazione viene effettuata anche in uno Stato membro dell'UE. I truffatori non hanno alcuna possibilità con noi. Cominciamo dai fatti.

Leovegas Recensioni: Selezione del gioco

Apriamo la pagina principale del portale del Casinò Leovegas. Questa è la lobby. Rivela ciò che possiamo aspettarci dal casinò e suscita le nostre speranze. La presentazione è verde e bianca. I colori del logo Leovegas. In alto, troverete il menu che conduce alle diverse categorie di gioco. Più in basso nel menu c'è l'annuncio del bonus di benvenuto, e poi la pubblicità a nostro nome (casinò live, vincite correnti, giochi correnti e opzioni di pagamento). Ora segue l'invito a partecipare al gioco d'azzardo. Il tutto sembra maturo e ben pensato. Si potrebbe dire che è semplice e diretto. Si evita qualsiasi tipo di kitsch.

Bonus Leovegas

Non perdiamo tempo, passiamo ai bonus. Il bonus di benvenuto sta già attirando l'attenzione sulla pagina principale. Copre il 100% dei primi depositi fino a 100 euro. Chi deposita di più non riceverà più di 100 euro di bonus. Con questo, il gioco può iniziare. Quello che i giocatori esperti sanno già, i nuovi arrivati possono indovinare: non si può incassare il bonus. Deve essere convertito in denaro reale. I dettagli su questo aspetto saranno discussi più tardi, quando discuteremo i requisiti per le scommesse.

Altre promozioni e campagne sono in corso. È difficile tenerli aggiornati. Questo capitolo è quindi un'istantanea. Attualmente esiste una scommessa settimanale gratuita di 10 euro per i soci - valida per le offerte di scommesse Leovegas. Per il casinò online, invece, c'è la possibilità del bonus per i nuovi giocatori, fino a 100 giri gratis per la lucrativa slot machine "Starburst". O che ne dite di 5 giri gratis per diversi slot per 20 giorni? L'anno ancora giovane è coronato dal motto "Capodanno, nuova possibilità". La durata è troppo breve per entrare nei dettagli. Inoltre, i giocatori sono invitati a festeggiare il decimo anniversario di Leovegas. I premi principali sono un'auto sportiva di lusso o una quota di 10.000 euro in contanti.

Le condizioni di scommessa descrivono come si possono trasformare i bonus in contanti che possono essere pagati. Se si riceve un importo di bonus di deposito, è necessario aver scommesso tale importo per un totale di 35 volte nei giochi. Per dirla in parole povere: se ricevete un bonus di 100 euro, dovete aver scommesso 3.500 euro in giochi, soprattutto video slot, entro un mese. È possibile ritirare le vincite risultanti. Poiché alcune slot machine permettono vincite estremamente elevate e la conversione sarebbe un gioco da ragazzi, le singole slot machine sono escluse dalla conversione del denaro. I termini e le condizioni del bonus sul sito lo spiegano. Il casinò online Leovegas si gioca a carte scoperte.

Se usate i giri gratuiti, avete un giorno di tempo per farlo. Se vinci, devi scommettere quelle vincite allo stesso modo dei bonus.

Leovegas ha un programma di fidelizzazione che comprende una serie di sfide con giochi selezionati. Ogni giocatore che porta a termine con successo una sfida riceverà un distintivo e potrà convertirlo in vari bonus.

Leovegas Avis : Giochi e applicazioni per casinò

Prima di tutto qualcosa di piacevole: il gioco gratuito di Leovegas Casino non causa alcun problema - nell'uso del denaro virtuale. Promette divertimento e svago, ma senza profitto. Chi vuole giocare con soldi veri deve depositarli.

Potete usufruire dell'intera gamma di servizi di Leovegas con un'applicazione premiata. Leovegas non nasconde il fatto che lei ha "l'applicazione più innovativa dell'anno" e che ha vinto diversi premi. A questo proposito, il giocatore mobile può aspettarsi una grande esperienza di gioco quando utilizza il casinò mobile. Chi preferisce giocare con un browser può anche farlo. Tutti i giochi possono essere giocati senza scaricare alcun software.

La gamma di giochi è molto ampia. NetEnt, Microgaming, Yggrasil, Thunderkick e molti altri vi offrono oltre 300 giochi diversi. Compresi i giochi di casinò dal vivo con roulette, poker, blackjack e baccarat. Mi sta bene. Più di questo, è un lusso!

Avviso Leovegas: depositi e prelievi

Andiamo in tutti i casinò online. Si può vincere solo contro la posta in gioco reale. Chi vuole fare un favore ai suoi giocatori, offre molte opzioni di pagamento, che sono gratuite. Presso Leovegas è possibile scegliere tra i seguenti servizi per effettuare depositi in diverse valute:

asso nella manica

Visto

Paysafe

Skrill

Immediatamente

Giropay

Neteller

Ukash

Il pagamento è possibile con questi servizi:

Carte di credito

Portafogli elettronici

Immediatamente

Per il pagamento, Leovegas trattiene l'1% dell'importo a titolo di tassa. Questo è fastidioso e, a nostro avviso, non dovrebbe esserlo.

E il servizio clienti?

La questione rimane se siete da soli se avete un problema o se un team di supporto amichevole e multilingue è lì per aiutarvi. Il team di supporto vi invita a contattare telefonicamente un membro del personale. Se vi fidate dei giocatori nei vari forum, questo è un modo affidabile per ottenere aiuto. Sarebbe anche bello se poteste offrire una chat dal vivo. Questo manca, perché lo stato attuale della tecnologia lo permette.

La nostra conclusione

Leovegas è più di un semplice casinò online. La maggior parte delle piattaforme che combinano le due cose, come si evince dal fatto che si concentrano principalmente sulle scommesse sportive e hanno poco interesse nell'area del casinò, vogliono offrire ai clienti giochi da casinò come funzione aggiuntiva, senza offrire prestazioni particolarmente elevate. Con Leovegas è diverso. Il casinò online è buono e non rivela quasi nessuna debolezza. Se necessario, al momento del pagamento, dove le tasse vengono trattenute. I giochi sono buoni. Raramente il gioco mobile è stato così divertente come con Leovegas. Il supporto può essere migliorato. Una live chat sarebbe appropriata. Tutto sommato, in questo caso facciamo una chiara raccomandazione. Un casinò online che dovrebbe attrarre anche gli appassionati di scommesse sportive. Questo è il top!