Rubriche



Prossimo turno della Lega basket Serie A: si recupera Cremona-Cantù

mercoledì, 9 dicembre 2020, 12:59

Dopo aver seguito i protocolli di sicurezza e le cure per il Covid-19 come indicato dalla LBA (diversi erano stati i casi di positività sia fra i giocatori che fra i membri dello staff), è arrivato finalmente il momento di recuperare i match della Settima Giornata della Lega basket Serie A.

Si tratta delle due partite che si sarebbero dovute giocare ad inizio novembre, ovvero quella fra Vanoli Cremona e Acqua San Bernardo Cantù e quella fra Allianz Trieste e UNAHOTELS Reggiana. L’appuntamento è mercoledì 9 dicembre alle ore 19:30 e alle 20:00.

Grandi match, grandi storie, grandi attese

Si tratta di due appuntamenti che erano già molto attesi e questo mese di “ritardo” non ha fatto che creare nel pubblico ancora più aspettative. È forse per questo che in tanti hanno scommesso proprio su questi match. Il livello di competitività è elevato, specie a questo livello, per questo le sensazioni degli appassionati della palla a spicchi sono davvero impagabili. Peccato non poterle giocare o vedere quantomeno dal vivo per sostenere i propri beniamini dagli spalti.

Alcuni fan seguono queste squadre sin dai loro primi successi, quando ancora non facevano parte della rosa della Serie A. Come accade per altri sport i club che ogni anno disputano al massimo livello possono cambiare, riservando così sempre grandi sorprese. C’è chi si ritrova a “scendere” dalla Serie A alla B o alla C e chi invece stupisce con grandi performance attirando le attenzioni di tutti, ottenendo una promozione. Così è capitato anche ai club che si incontreranno domani, per esempio, e che dire invece del Basketball Club Lucca? Quest’anno parteciperà al campionato di Serie C Gold e speriamo tutti che possa velocemente risalire la china.

Di certo scommettere su queste partite, cercando di azzeccare il risultato finale, può essere comunque un’emozione non da poco. Come ci sono le scommesse sul calcio, ci sono anche quelle per il basket: le formule sono diverse, tutto dipende da come ci si sente ispirati. L’importante, in tutti i casi, è usare il buonsenso e, magari, leggere le anteprime di chi di questo argomento ne sa. Per scommettere sul campionato italiano di pallacanestro vi consigliamo di seguire gli esperti di pronosticibasket.com, per esempio.

Anteprima Cremona-Cantù

Le partite di domani si preannunciano veramente spettacolari e ricche di colpi di scena. Attesissimo il match Cremona e Cantù, specie dopo la vittoria schiacciante in trasferta contro Reggio Emilia dei primi.

Come dichiarato da coach Galbiati ci si aspettava una Vanoli un po’ sotto tono dopo il mese di fermo per il Covid e invece si è verificato è esattamente l’opposto. La squadra infatti si è distinta per performance pazzesche ed è riuscita a portarsi a casa una vittoria in cui, a dire il vero, pochi speravano. Se le premesse sono queste, quindi, chissà come se la caveranno contro Cantù.

C’è da dire però che anche quest’ultimo club ha molto da perdere in questa partita, quindi di certo non è assolutamente da prendere sotto gamba, anche se giocherà domani con qualche giocatore “fuori gioco”. In palio per entrambe le squadre, dopotutto, c’è la salvezza.