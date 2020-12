Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ripetitore a campo Henderson, non si poteva trovare un luogo più isolato?"

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:34

di roberto ghilarducci

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un cittadino che si chiede se non si poteva trovare un luogo più isolato per installare il ripetitore di campo Henderson a S. Marco:



"Salve,



volevo porre alla vostra attenzione il fatto che nella mattina del 30 dicembre, senza chiedere nessuna approvazione e senza informare nessuno, a campo Henderson a S.Marco è stato installato un ripetitore per la telefonia (probabilmente destinato al 5G).



Senza entrare troppo nel dibattito se siano o meno necessari, qui preme sottolineare che la locazione scelta è vicinissima ad un centro abitato ma non solo, a pochissimi metri in linea d’aria abbiamo le scuole (dall’asilo nido alle scuole elementari) ed anche il complesso sanitario campo di Marte.



Ultimo ma non meno importante il fatto che sul campo sportivo svolgeranno attività quotidiane tantissimi bambini. Io mi chiedo se veramente non si poteva trovare un luogo più isolato e sicuro per tutti (magari lungo il fiume) invece che piazzarlo nel mezzo di un quartiere pieno di persone e soprattutto bambini.



Grazie Roberto"