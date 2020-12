Rubriche



Starcasino Recensione

sabato, 19 dicembre 2020, 17:12

PROS

È titolare di una licenza AAMS

Assistenza online 7 giorni su 7

Abbastanza provato da audit indipendenti

Casinò mobile disponibile

CONS

Disponibile solo per i giocatori in Italia

Tempo di live chat limitato

Il casinò Star è un popolare casinò online in Italia, offre molti giochi e attira molti clienti. Tutto inizia dalla home page dove sarete accolti dai tanti personaggi colorati che giocano un ruolo in questo casinò. Vi saranno presentate alcune promozioni, come i freeespins gratuiti. Inoltre, vedrete una serie di slot machine con grandi vincite o la possibilità di fare scommesse sportive.

Questo casinò è giustamente impressionante fintanto che si è seduti dietro la scrivania e si dispone di una connessione internet ragionevole. Alcuni giocatori trovano l'enorme velocità e la quantità di animazione travolgente, ma se si scorre la pagina, l'aspetto di tranquillità viene ripristinato. Qui troverete molti giochi classificati per popolarità e novità. C'è anche una sezione dedicata alle ultime notizie e molte informazioni sui vincitori recenti si possono trovare sul sito web. Infine, qui troverete una panoramica aggiornata delle promozioni disponibili.

Informazioni su Starcasino

star casino è concesso in licenza dalla Belgian Gaming Commission e come tale è disponibile per i giocatori in Italia e in Belgio. Il sito è disponibile in francese, italiano e inglese e in molte altre lingue, e sembra essere in parte venduto a giocatori di altri paesi, anche se il casinò sembra rivolgersi principalmente a italiani e belgi.

Una cosa su cui non sembrano esserci molte informazioni è l'identità degli operatori del sito. L'unica cosa che si sa è che Starcasino è legato ai casinò "reali" del Belgio. Si tratta di un obbligo previsto anche dal diritto belga. Il Belgio ha una severa legislazione sul gioco d'azzardo online. I casinò online dovranno quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della legislazione. In caso di problemi, si prega di contattare il servizio clienti per telefono in inglese, olandese o francese. C'è anche una funzione di live chat.

Sistemi di pagamento a Starcasino

Il denaro può essere depositato sul vostro conto utilizzando, ad esempio, una carta Maestro o Bancontact. È inoltre possibile utilizzare Paysafecard o Ukash. È anche possibile effettuare un deposito al casinò. I prelievi possono essere effettuati direttamente sul vostro conto bancario. Naturalmente, è necessario presentare i documenti necessari. I bonifici bancari possono richiedere fino a 10 giorni e per accedere ai vostri fondi dovete avere più di 21 anni ed essere in possesso di una carta d'identità elettronica.

Star casino: Vi offriamo una serie di bonus

Potete approfittare di diverse promozioni a Casino Star in Italia, tra cui vari bonus stagionali a Casino Star che offrono giri gratis o occasionali scommesse gratuite sullo sport. La pagina della promozione è formattata come se fosse la pagina del blog di un sito WordPress, il che significa che bisogna navigare fino alla seconda pagina per trovare il vecchio articolo che è più interessante per quanto riguarda il bonus di benvenuto. Questo non è l'ideale, naturalmente, ma se leggete l'articolo, vedrete che un bonus del 100% sul primo deposito può essere richiesto fino ad un valore di 250€. Avrete quindi 14 giorni di tempo per usufruire di questo bonus.

Richiedi il bonus Starcasino

Casino Star ha anche una carta fedeltà che premia i giocatori in Italia con Starcoins che può essere utilizzata per sbloccare bonus gratuiti e altri premi. Più vinci, più alto sarà il tuo livello di ricompensa. Le altre promozioni disponibili allo Starcasino sembrano tutte stagionali, il che significa che anche se rimangono visibili sulla pagina della promozione, potrebbero non essere più disponibili; per sicurezza, controllate la stampa in piccolo delle date del bonus star casino.

Scommesse sportive in abbondanza :

Ci sono molti sport su cui scommettere e tutti i tipi di scommesse sono inseriti nel libro degli sport dello Starcasino. Il sito è allestito nel modo consueto, con una scheda scommesse sul lato destro dove è possibile piazzare le scommesse in modo rapido. Sul lato sinistro si trovano i diversi sport, campionati e paesi coperti. Il calcio europeo ottiene la maggiore attenzione, anche se c'è anche tennis, pallacanestro e diversi altri sport tra cui scegliere. Le probabilità di vittoria sono indicate in decimali per difetto. Il gioco d'azzardo dal vivo e pre-partita è disponibile. Quindi, anche se non visitate il sito dello star casino prima dell'inizio del gioco, potete comunque fare una scommessa.

Nelle partite dal vivo, una piccola schermata informativa mostra gli alti e bassi principali del gioco, come il possesso palla e i calci d'angolo. Questo vi dà un'idea del comportamento di ogni squadra e vi aiuta a prendere una decisione più consapevole su chi segnerà il prossimo gol. Starcasino offre una vasta gamma di giochi. Se volete scommettere sulla Lega Calcio Palestinese, sulla Lega Serba o sulla Lega dell'Irlanda del Nord, avete la possibilità di farlo. Il dipartimento sportivo dispone anche di un calendario e di una pagina speciale dei risultati, oltre a informazioni utili sulle statistiche.

Prova i giochi di dadi allo Starcasino

Lo star casino ha abbastanza giochi per farti divertire per ore. I titoli più recenti sono contrassegnati da una piccola linguetta rossa con il testo "Nuovo" e tutti i titoli hanno un cuore rosso che può essere attivato per salvare i giochi come preferiti. Essendo un casinò belga con licenza nello stesso paese, le slot devono essere basate sui dadi, anche se sotto tutti gli altri aspetti funzionano proprio come le normali slot machine. Ci sono molte video slot tra cui scegliere, così come alcune slot classiche. Nel menu a sinistra potete scegliere tra diverse opzioni e filtrare i risultati della vostra ricerca per provider o modalità di gioco. Tra gli sviluppatori che possono giocare ci sono Barcrest e Microgaming.

La nostra opinione su Starcasino

Succedono molte cose allo star casino, ma il sito è ancora facile da navigare. L'immensa ricchezza di opzioni, sezioni animate e informazioni può sembrare travolgente. Nonostante questa pletora di scelte, alcune sezioni informative desiderate semplicemente non esistono. È difficile trovare informazioni sugli operatori del sito e maggiori informazioni su depositi e prelievi sarebbero gradite.

Sarebbe anche bene che la pagina della promozione fosse progettata meglio, poiché è difficile trovare molte informazioni sul bonus di benvenuto o sul programma fedeltà, che viene menzionato solo di sfuggita. In ogni caso, c'è una buona selezione di giochi e sviluppatori di giochi, ma dato il mercato competitivo in Europa, ci sono sicuramente casinò migliori per giocare rispetto a Starcasino.

Starcasino FAQ

È possibile provare i casinò online gratuitamente?

Quasi tutti i casinò elencati su star casino .online ti danno la possibilità di provare i giochi fittizi prima di iniziare a giocare con soldi veri. In questo modo si può prima conoscere il casinò e decidere quale gioco si vuole giocare con soldi veri.

Qual è il bonus che ricevo in questo casinò online?

Un bonus è un bel regalo di benvenuto che consiste in denaro o in qualsiasi altra promozione che deve essere utilizzato quando si gioca nel casinò in questione. Dopo aver effettuato il deposito minimo in un casinò, riceverete il bonus di benvenuto, il cui importo varia da casinò a casinò. Ricordati di leggere i termini e le condizioni dei requisiti di deposito e il corretto utilizzo dei bonus.

Posso cancellare una scommessa dopo che è stata piazzata?

Alcuni giochi, come la Roulette, permettono di annullare una scommessa non appena viene messa sul tavolo. Non tutti i giochi lo permettono e una volta che una scommessa è stata piazzata potresti aver bisogno di completarla, quindi assicurati di piazzare la tua scommessa prima di piazzarla.

Come si gioca alle slot in un casinò online?

Quasi tutte le slot online funzionano allo stesso modo; girano e hanno la possibilità di vincere. Questo gioco si basa sulla tradizionale slot machine in stile casinò. Allo stesso tempo, ogni slot machine online ha le proprie regole e caratteristiche. Prima di iniziare a giocare con una nuova slot machine, dovreste scoprire come funziona, per esempio provando una versione demo prima di giocare con soldi veri.