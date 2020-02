Rubriche



Come scommettere sul calcio italiano online: la scelta del bookmaker

lunedì, 17 febbraio 2020, 14:39

L'industria del betting è una delle più competitive attualmente in circolazione. E le scommesse sportive in particolare sono diventate uno dei passatempi online preferiti dagli italiani, che hanno modo di unire questo hobby a un'altra passione nazionale, forse la più diff: il calcio.

Ma la presenza di un numero così elevato di operatori di scommesse sportive può senza dubbio confondere chi si affaccia a questo mondo per la prima volta. Fatto sta che una scrematura per individuare le piattaforme più valide e convenienti è praticamente obbligatoria. La maggior parte degli utenti sceglie di affidarsi a portali specializzati per scegliere più consapevolmente possibile. Siti specializzati come www.casinoitaliani.it, per esempio, si caratterizzano per la raccolta di informazioni, recensioni e notizie sul mondo del gambling online a 360 gradi.

Detto questo, ci sono alcuni aspetti fondamentali che ci preme segnalare in questa sede e la cui valutazione oggettiva è imprescindibile, almeno per chi vuole orientarsi con consapevolezza nel mare magnum di bookmaker che affolla il mercato.

Un bookmaker che si rispetti deve essere a norma di legge e in Italia ciò si traduce immancabilmente nel possesso di una regolare licenza AAMS rilasciata dall'ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) e nella gestione di un dominio .it.

Vale la pena ricordare che il gioco su una piattaforma con dominio .com all'interno dei confini italiani va contro la normativa vigente, anche in presenza di licenze rilasciate da altri Paesi. Multe salate e detenzione fino a tre mesi sono le pene previste per i giocatori che infrangono la legge. I responsabili del sito rischiano invece dai 6 mesi ai tre anni di reclusione.

La varietà delle opzioni di versamento e prelievo offerte presenti può determinare se saremo costretti a pagare una commissione per ogni singola transazione effettuata sulla piattaforma.

L'impatto delle commissioni e delle procedure di sicurezza legate ai prelievi può pesare sulla rapidità dei payout delle vincite (e sull'eventuale senso di appagamento che ne deriva). In questo caso gli operatori che si guadagnano la fiducia dei giocatori sono quelli che offrono il servizio più veloce e trasparente possibile.

Grande attenzione merita anche la presenza o meno della funzione cash out, con cui i giocatori possono proteggere una vincita o ridurre una perdita prima di un evento.

E poi ci sono le quote. Una quota non è altro che la probabilità, espressa in termini decimali, che si verifichi un certo risultato. Il livello delle quote va a indicare il guadagno potenziale del giocatore che riesce a piazzare una scommessa vincente. Le quote vanno di pari passo con la popolarità di un dato sport, campionato o evento. La capacità di mantenere quote competitive e interessanti su tutto il palinsesto dovrebbe essere un obiettivo costante di ogni bookmaker che punta all'eccellenza.

L'importanza delle quote non si esaurisce qui. Attraverso un semplice calcolo​, che parte dalla somma delle percentuali di tutte le quote di uno specifico mercato, è possibile arrivare a conoscere il payout e il margine di profitto del bookmaker.

Il bookmaker che trattiene il margine minore è anche quello più conveniente per il giocatore.