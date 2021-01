Rubriche



10 consigli per insegnare una lingua online

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:08

In questa guida, tratteremo i 10 aspetti più importanti dell'insegnamento online.

1. Scegli la tua piattaforma per insegnare online

Ci sono diversi modi in cui è possibile svolgere lezioni di inglese o altre lingue online. Ad esempio puoi fare domanda per diventare insegnante su Preply. Su questa piattaforma di e-learning puoi creare un profilo dove descrivere le tue classi, le tue credenziali e la disponibilità settimanale. Gli studenti hanno accesso ai profili dei tutor e possono sceglierti come insegnante. A seguire, lavorerai insieme ai tuoi studenti per decidere quali argomenti trattare ed infine preparerai la lezione che verrà insegnata sulla piattaforma video di Preply.

2. Requisiti tecnici

Come insegnante, dovrai preparare il tuo corso, creare materiali, interagire con i tuoi studenti e valutare il loro lavoro. Per essere efficiente, avrai bisogno di un computer portatile, un computer desktop o un tablet professionale. Avrai inoltre bisogno di una connessione internet veloce e stabile, e strumenti come una webcam (di solito integrata nel portatile) e un set di cuffie con microfono.

3. Formazione

Dedica una parte delle tue lezioni per risolvere eventuali problemi tecnici degli studenti e fai il possibile per aiutarli a familiarizzare con la tecnologia. Molte piattaforme di insegnamento online hanno anche guide e video esplicativi per aiutarti ad iniziare.

4. Spazio e risorse

Ove possibile, prova a crearti un'area dedicata in casa o in ufficio da cui insegnare. Assicurati anche di avere a portata di mano tutti gli ausili visivi e i materiali necessari. Questo ti aiuterà a sentirti in classe e ad essere più spontaneo e creativo durante le lezioni online. Questo è particolarmente importante nelle classi con giovani studenti e dove potrebbe essere necessario cambiare il ritmo di apprendimento utilizzando flashcard, pupazzi o addirittura costumi (per gli studenti più piccoli).

Incoraggia i tuoi studenti a fare lo stesso e allestite un'area di studio designata. Se i tuoi studenti sono molto giovani, chiedi ai loro genitori di aiutarti. Questo li aiuterà a creare un ambiente adatto a concentrarsi sull'apprendimento.

Inoltre, assicurati che nulla, in vista della telecamera, possa identificare il tuo indirizzo di casa, informazioni sensibile come i dati bancari, titoli di libri a cui non vorresti essere