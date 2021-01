Rubriche : lettere alla gazzetta



Ex manifattura, Panchieri: "Bene fa il comune a incontrare Music Innovation Hub"

martedì, 5 gennaio 2021, 15:48

di Roberto Panchieri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento di Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd sul futuro della ex manifattura tabacchi:

Bene ha fatto, come anche richiesto dal capogruppo di Sìamo Lucca, l’amministrazione comunale ad annunciare l’intenzione di incontrare nei prossimi giorni “i rappresentanti di Music Innovation Hub spa e di altri partners” per verificare se esistono le condizioni per “la formalizzazione di una vera e propria manifestazione di interesse” sulla parte Sud della ex Manifattura Tabacchi. Andrà in primo luogo valutata la solidità economica della eventuale cordata in relazione allo sforzo richiesto per l’intervento e non è detto che dall’analisi esca un esito favorevole.

Tuttavia, in considerazione del fatto che una proposta già c’è e che Music Innovation Hub è un’impresa molto innovativa nel settore musicale e dunque adeguata al contesto, ne andrebbe verificata la disponibilità ad essere, come altri, soggetto fruitore dei nuovi spazi rigenerati. Resta aperta la questione più rilevante: il presunto danno erariale che deriverebbe dall’accettazione sic et simpliciter del project financing in corso di valutazione tecnica.

E’, ovviamente, una questione rilevante, perché è indubitabile che nessun ente locale può sottoscrivere un impegno dal quale possa derivare un danno erariale per le casse comunali. La legislazione relativa allo strumento del project financing definisce con chiarezza il limite a partire dal quale si può parlare di danno erariale.

Dunque,poiché penso che nessuno ritenga di poter aggirare questo aspetto (anzi credo che i redattori della proposta abbiano fin dall’inizio ben valutato la questione) è sulla individuazione delle modalità utili ad evitare questo esito che ci si deve confrontare. Oltre ad evitare inutili ed incomprensibili forzature, sarebbe il caso che la remunerazione fosse adeguata alla “natura” dell’investitore ed alla motivazione dell’investimento. La presentazione del Progetto di rigenerazione e rilancio della Manifattura Sud ha sollecitato grandi attese (e anche, purtroppo, grandi polemiche); sarebbe grave,oltre che incomprensibile, che all’ultimo miglio non si trovasse la giusta ed equa soluzione. La città non capirebbe.