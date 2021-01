Rubriche : lettere alla gazzetta



"Inquinamento dell'aria, installare centraline in Valfreddana"

martedì, 19 gennaio 2021, 09:06

di giuseppe nardi

Riceviamo e pubblichiamo questa nota di Giuseppe Nardi, di Torre in Valfreddana, sull'inquinamento atmosferico e sulla necessità di installare centraline di rilevamento in Valfreddana:



"L'inquinamento atmosferico, a quanto risulta, torna a preoccupare la qualità della vita nelle nostre comunità.



E' noto che questo fenomeno si può mettere sotto controllo mediante l'installazione di apposite centraline di rilevamento dei livelli raggiunti in un determinato territorio - livelli di criticità che sarebbe necessario far conoscere anche ai cittadini rendendoli così compartecipi - responsabilizzandoli - sulle iniziative che debbono essere intraprese.



Certamente il territorio della Val Freddana non può far riferimento ai dati rilevati in altre realtà ambientali notevolmente diverse e, quindi, non omogenee (vedi Capannori, ecc.) e sarebbe, pertanto, necessario installare queste centraline in aree come Cappella (Lucca) e S.Martino in Freddana-Monsagrati (Pescaglia)".