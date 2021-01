“L’anno che verrà”, lettera alla città: beatificazione del giudice Rosario Livatino ucciso dalla mafia

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 1 gennaio 2020, 12:03

Pubblichiamo l'intervento di Eugenio Baronti, ex amministratore pubblico e a lungo impegnato in politica, sul futuro della ex manifattura tabacchi all'interno del centro storico

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:34

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un cittadino che si chiede se non si poteva trovare un luogo più isolato per installare il ripetitore di campo Henderson a S. Marco

domenica, 27 dicembre 2020, 12:08

Le motozappe Stihl sono strumenti indispensabili per tutte quelle persone che hanno un grande campo da coltivare. Non può mancare una moto zappa quando arriva il momento di zappare il terreno e dissodarlo per procedere con la semina oppure con la messa a dimora delle piantine da orto

domenica, 27 dicembre 2020, 10:57

Per di più i numeri fanno impressione: le perdite di ricavi del 2020 sono state di circa 420 miliardi di euro tutte avvenute nelle attività produttive

sabato, 26 dicembre 2020, 19:21

Avevate in programma l’acquisto di una casa vacanze a Lucca? Questo potrebbe essere il periodo perfetto per un investimento nel mercato immobiliare, perché i prezzi sono ancora piuttosto stabili, ma nel prossimo futuro potrebbero alzarsi

domenica, 20 dicembre 2020, 13:04

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera che, nella giornata di ieri, Uniti per la Manifattura ha indirizzato al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini con valutazioni proprie e di associazioni del territorio in merito al progetto riguardante la ex Manifattura