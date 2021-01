Rubriche : la lanterna



Pellati: "Fondazione Carilucca opera bene, il convegno Pd solo una leggerezza e occhio al Quatar socio di maggioranza di Coima: il suo è un islamismo tra i più feroci"

domenica, 17 gennaio 2021, 22:04

di francesco pellati

Caro direttore,

parliamo di Fondazione CARILUCCA.

I fatti: nell’anno 2019 la Fondazione Carilucca ha messo a disposizione del territorio oltre 22 milioni di euro. Qualche briciola può essere andata dispersa: è nelle cose umane. Tuttavia il “grosso” pare ben speso. I bilanci sono leggibili e trasparenti, restando di difficile lettura per i non addetti ai lavori che spesso prendono fischi per fiaschi nella interpretazione di dati molto tecnici. I bilanci devono essere redatti seguendo regole precise e di conseguenza la loro piena comprensione è fatalmente riservata a chi ha le necessarie competenze. Un consiglio che mi sento di dare è quello di valersi di un analista prima di avventurarsi in critiche o consensi.

Le opinioni: il comportamento di ogni centro economico di questa natura è oggetto di attenzioni che sono metà/economiche e metà/politiche. Anche questo è nelle cose umane.

Le opinioni provengono da privati cittadini, da forze politiche, da altre istituzioni e sono in conseguente contrasto fra di loro obbedendo più all’indirizzo del soggetto che critica o approva che ai dati di fatto.

Volendo alleggerire l’argomento mi ricordano un vecchio calembour: chiedo a un amico “come fa l’amore tua moglie?”, risposta “mah, chi dice bene, chi dice male”.

Ma le opinioni sono tutte ammesse, sta al buon senso, di cui tutti siamo muniti e alla conoscenza dell’argomento, dargli dignità di critica costruttiva o di non servile adesione, invece che di critica fatta dalla cintola in giù o di puro servilismo.

Aggiungo la mia opinione: la gestione pare sagace e produce margini.

Nello specifico, pare certo che il CdA della Fondazione abbia concesso con leggerezza (politica) il consenso all’uso del proprio auditorium per svolgervi un convegno sulle emergenze abitative, richiesto dalla Regione Toscana e svolto dall’assessore Pd Stefano Baccelli. Altrettanto certo che l’assessore abbia escluso ogni espressione di parte politica avversa o addirittura neutra, così inaridendo il convegno.

Vale la pena di fare un inciso:

- le affermazioni di Baccelli circa il superamento dell’attuale sistema di edilizia popolare hanno scatenato le critiche di CGIL e di Sunia. Le varie anime della non più coesa sinistra hanno trovato ulteriore terreno.

- la Fondazione CARILUCCA partecipa a un progetto abitativo che riguarda la ex Manifattura e che prospetta soluzioni coerenti con la visione espressa da Baccelli. Francamente nella concessione dell’auditorium io ci vedo più una omogeneità economica che non politica: certo l’una sostiene l’altra e il rischio di venature rosse che incombe sull’intera vicenda si fa più elevato.

- riprendo una riflessione che tu hai appena sfiorato: il progetto ex Manifattura è targato COIMA RES. COIMA RES è partecipata al 40% dal Qatar Investment Authority, fondo sovrano del Qatar, il restante azionariato è disperso fra alcuni azionisti “forti”, ma tutti sotto il 5% (l’italiana Banca Intesa al 4%, la belga Petercam Degroof al 3,6%, la statunitense James Alpha Management al 2.7% ed altre) e ulteriori partecipazioni “polverizzate”. Sono d’accordo con te quando dici che “pecunia olet” e qui l’odore è quello rancido dell’islamismo più feroce. C’è da fare attenzione a chi infiltra la nostra indebolita economia, che provenga dal Medio Oriente islamico, dall’imperialismo cinese, dalle varie mafie italiane, costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione: la pandemia finirà, le partecipazioni azionarie resteranno ed opereranno.

Ma tornando a noi e concludendo: sono in disaccordo con te, tralasciando ogni personalizzazione, quando affermi che Forza Italia conta quanto uno zero. Lo dico, come sai, da militante di un altro partito: in Italia conta perfino (eccome se conta!) il partitino di Renzi che ha tre volte meno consensi di Forza Italia.

Circa il senso unico (di sinistra) dei vari convegni ospitati dalla Fondazione mi chiedo se, almeno in parte, non dipenda dalla mancanza di richieste che pervengono dal centrodestra: una aridità culturale colpevole e costante nel tempo. Forse tutti gli amici di centrodestra da te citati (ma anche quelli che tu non citi), farebbero bene a promuovere incontri e convegni nell’auditorium: sarebbe la verifica della terzietà della Fondazione oltreché un servizio reso ai lucchesi di non stretta osservanza Pd e affini.

È infine probabile che la Fondazione corra il rischio di essere infiltrata dalla vorace sinistra alla costante caccia di posti da offrite agli orfani delle coop e delle ONLUS in affanno. Fa parte della ideologia gramsciana rimasta intatta da 100 anni.

Sta alla sagacia del presidente e del consiglio salvare la Fondazione dal mortale abbraccio. Siccome tu dici di crederci, ci credo anch’io. Evidentemente fino a prova contraria.