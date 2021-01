Rubriche



Prima vacanza in montagna? Consigli utili per organizzarsi

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:13

La prima vacanza in montagna con tutta la famiglia riserva sempre grandi sorprese. Anche se ci si attrezza di tutto punto, quando si fanno le valigie manca sempre qualcosa, soprattutto quando si portano dei bambini con sé.

Così, molte famiglie scelgono un family hotel in Trentino che possa venire incontro alle loro esigenze e soprattutto a quelle dei loro piccoli. Come organizzare la prima vacanza in montagna e a cosa fare attenzione?

Prima vacanza in montagna: 5 consigli utili per organizzarsi

Per la prima vacanza in montagna, è importante scegliere la sistemazione in base alle esigenze della famiglia. I bambini vogliono divertirsi e uscire, mentre gli adulti hanno voglia di rilassarsi.

Una soluzione di compromesso avrà entrambe le cose. Sarà molto vicina ai paesini e alle località per divertirsi con delle passeggiate alla scoperta della montagna e permetterà ai grandi di rilassarsi quando i piccoli si addormenterà hanno perché troppo stanchi. A cosa fare attenzione?

Al tempo e al clima







In montagna fa molto freddo, piove e nevica spesso. I bambini potrebbero ritrovarsi un pomeriggio di pioggia dopo che hanno passato la mattina a giocare a palle di neve al sole. Prima di partire, conviene vedere le condizioni del meteo e organizzare la valigia di conseguenza.

Quando si tratta di bambini, conviene sempre portare dei giochi o qualcosa da fare se non è possibile uscire. Anche se pioviggina di poco, potrebbe far bene ai piccoli uscire con tutte le protezioni del caso contro il freddo. Prima di partire, possono scegliere con i genitori i capi da indossare durante la vacanza.

Gli accessori da portare







In montagna si dovrebbe andare leggeri, ma con i bambini è impossibile! Qual è la soluzione? Indossare capi che sono caldi, che proteggono, ma che non limitano le possibilità di movimento. I tessuti tecnici come gli impermeabili e gli indumenti in pile sono molto utili per una passeggiata o per le attività di trekking.

Invece, per le occasioni formali, conviene portare qualcosa che si può utilizzare tranquillamente all'interno della struttura. Le scarpe sono fondamentali e si devono scegliere in base al tipo di sentiero che si vuole percorrere. I calzini anti-vesciche sono importanti per evitare di farsi male per aver camminato troppo.







Le attività sportive







I bambini hanno bisogno di muoversi, ma anche gli adulti hanno bisogno di allenarsi. Organizza diverse attività per poter ottenere una vacanza ideale per tutti! Verifica bene le brochure e vedi se ci sono delle attività sportive interessanti come il basket o il golf per i più piccoli. Se il tempo è buono, dopo la pratica sportiva ci si può distendere in baita, magari con qualcosa di sfizioso da gustare.

Lasciare liberi i piccoli... Ma al sicuro







I bambini possono arrampicarsi sulle pareti attrezzate, giocare con i parchi di gomma, vivere questa esperienza in totale libertà. Per i più piccoli, può fare un po' paura allontanarsi da casa. Se gli adulti sono tranquilli e se si coinvolgono i più piccoli in ogni aspetto della vacanza, la paura svanirà del tutto! Per loro, spesso si organizzano sentieri didattici, dove possono fare amicizia con gli altri bimbi accompagnati da un educatore.

Raccontare le esperienze al ritorno







Quando è tempo di andar via, conviene avvisare i bambini che la prima vacanza in montagna è stata un successo! Così, i bimbi si abitueranno all'idea di tornare a casa e non mancheranno di raccontare l'esperienza ad amici e parenti!