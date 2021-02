Rubriche : lettere alla gazzetta



"Abbandonati da Vodafone a Monte S. Quirico"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 11:40

di massimo tomei

Riceviamo e più che volentieri pubblichiamo questa segnalazione di disservizi inviataci da un lettore abitante a Monte S. Quirico il quale non riesce ad avere quello per cui ha firmato e pagato dalla compagnia telefonica:

Buongiorno,

mi chiamo Massimo Tomei ed abito a Lucca, in via delle Querce di Monte San Quirico al numero 413. Vi scrivo perchè la mia famiglia ha un grosso problema con Vodafone.

In data 16/01/2021 mia moglie (Nardi Barbara) ha stipulato un contratto per la fibra con Agenzia Vodafone di S.Anna.

Il 05/02/2021 Vodafone mi ha informato che le volture dal precedente gestore (FastWeb) si erano perfezionate e pertanto potevamo connettere il loro modem.

Appena connesso il modem ci siamo resi conto che la non funzionava la connessione. Abbiamo pertanto ho aperto una segnalazione in pari data e a tutt'oggi siamo sempre senza linea telefonica e connessione Internet.

L

a nostra famiglia è composta da tre figli, di cui due fanno lezione a distanza (Università di Pisa ed ITI di Lucca) quindi per noi avere la connessione Internet è indispensabile e non averla ci crea dei seri, anzi enormi problemi.

La cosa però che ritengo più vergognosa è che una compagnia delle dimensioni della Vodafone lasci un cliente in queste condizioni e a distanza di 12 giorni non abbia mai alzato il telefono e contattarmi per dirmi almeno il tipo del problema e i giorni stimati per la risoluzione.

Vi chiedo aiuto soprattutto se potete rendere pubblica questa situazione vergognosa sperando che riuscite a smuovere qualcosa.

Tutti i giorni chiamo il 190 per sollecitare la mia problematica e, nel frattempo, ho inviato anche due PEC a Vodafone, ma non riesco a risolvere nulla.