Bitcoin, una rinnovata novità nel 2021

giovedì, 4 febbraio 2021, 11:50

L’epidemia di Coronavirus, ovvero il COVID-19, iniziata a Wuhan, in Cina, si è rapidamente diffusa in tutto il mondo infettando milioni di persone e causando un incredibile numero di morti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato questa epidemia una pandemia globale. I governi stanno attuando diverse restrizioni come i divieti di viaggio, il coprifuoco. La vita di miliardi persone è colpita. Di conseguenza, l’interesse dei ricercatori economici per gli impatti del COVID-19 sui mercati finanziari è in rapida crescita.

L’incertezza sollevata dal COVID-19 rende i mercati azionari più volatili e imprevedibili. Ragione per cui, gli esperti esplorano, anche, il rapporto di volatilità tra i mercati azionari e Bitcoin. Le criptovalute, in particolare Bitcoin, hanno attirato, da sempre, l’attenzione dei ricercatori e la letteratura finanziaria le esamina in termini di efficienza, prestazioni, proprietà di copertura e relazione con gli asset finanziari tradizionali.

Allo stesso modo, gli studi che esplorano l’impatto della recente pandemia sulle criptovalute. Con le conseguenze economiche causata dal COVID-19, seppure si sia solo nei primi mesi, anche il 2021 si preannuncia come un anno molto intenso. Infatti, non può essere distolta l’attenzione dal fatto che, un evento di tale portata, avrà, anche per quest’anno, un inevitabilmente impatto sulle borse. Le criptovalute, in particolare Bitcoin, potrebbero andare ad aiutare sostanzialmente, moltissimi investitori.

Acquistare Bitcoin nel 2021 è, infatti, secondo molti esperti, un ottimo mezzo per poter mettere i proprio soldi al sicuro. In pratica, una eccellente soluzioni anti crisi e da possibili azioni da parte del mondo bancario e politico. Tuttavia, resta il fatto che il vigilare correttamente rimane all’ordine del giorno prima di investire in Bitcoin. Ecco perché è importante concentrarsi sui broker online e sulle piattaforme di scambio più affidabili, le quali, rimangono sempre l’opzione migliore per fare i primi passi nel mondo delle criptovalute e in particolare dei Bitcoin.

Non per nulla, ilBitcoin prime è molto utile.

Detto questo, una delle altre domande comuni per qualsiasi investitore è: “quanti soldi devo investire in Bitcoin?” Per scoprirlo, è essenziale rispondere a diverse domande. Indubbiamente, la prima è proprio legata alla quantità di denaro che si può investire. In generale, vi sono diverse soglie per investire in criptovalute. Se, ad esempio, si è un principiante e si hanno dei fondi limitati, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di iniziare con un investimento di 100 euro in criptovaluta.

Tuttavia, se si ha intenzione di investire 100 euro in Bitcoin, si dovrebbe pensare a lungo termine. Non ha senso investire 100 euro per rivenderlo la prossima settimana e realizzare un piccolo profitto! Affinché questo tipo di investimento sia redditizio, si dovranno aspettare alcuni mesi o, addirittura, anni. Se, invece, si può andare ad investire 1000 euro in Bitcoin, i profitti saranno logicamente maggiori rispetto ad un investimento di soli solo 100 euro. In pratica, i propri guadagni sarebbero ottenuti più rapidamente.

Se, poi, si possono investire cifre più alte, viene ad essere, in ogni caso, consigliato di diversificare il proprio portafoglio per compensare i rischi ed evitare di mettere tutte i propri soldi in un unico paniere. Di conseguenza, per gli investitori che vogliono investire tra i 5.000 e i 10.000 euro in Bitcoin, è bene che questo importo sia inferiore al 5% dell’intero portafoglio di investimenti.

È da tener presente che il Bitcoin, sebbene sia una moneta stabile, è una valuta virtuale ad alto rischio e ad alta ricompensa, quindi è da considerare di conseguenza e, perciò, non si dovrebbe mai investire più di quanto ci si possa permettere di perdere. Andando a concludere, come ogni consiglio di investimento, questo non rappresenta una scienza esatta ma elementi strettamente illustrativi.