Cosa vedere a Forte dei Marmi

domenica, 7 febbraio 2021, 11:06

Forte dei Marmi è un piccolo comune italiano, in provincia di Lucca, nella bellissima regione della Toscana. Conta solo 7 mila abitanti però in estate aumenta in modo considerevole il numero della sua popolazione grazie alle persone che decidono di passare lì le sue vacanze estive, senza considerare tutti coloro che hanno una seconda casa proprio in questo comune toscano. Grazie al trasfer Pisa Lucca Firenze Forte dei Marmiè possibile raggiungere comodamente la città, senza dover ricorrere ai mezzi pubblici.

Insieme a Seravazza, Pietrasanta e Stazzema fa parte della regione storico-geografica nota come Versilia, che deve il suo nome all'omonimo fiume che è anche il confine fisico tra Forte dei Marmi e Seravazza e Pietrasanta.

Un tempo Forte dei Marmi era una zona paludosa, oggi invece è completamente in pianura. Chi conosce Forte dei Marmi sa bene che è una zona molto verde, specialmente grazie alle sue numerose pinete. Ci sono poi tanti parchi pubblici, viali alberati e grandi giardini.

Famosa poi la spiaggia di Forte dei Marmi che è composta da sabbia finissima color oro. Qui troviamo alcuni centri balneari molto rinomati e non a caso si è conquistata la fama di avere alcune delle spiagge più belle della Toscana. Sono molti i personaggi famosi che ogni anno raggiungono questo posto per godere dell'ambiente esclusivo, dovuto anche ai numerosi locali notturni.

Le spiagge come dicevo hanno una sabbia fine, mentre il litorale è ampio e con fondali sabbiosi e bassi che si rendono adatti anche ai bambini. Fino a 10 metri i più piccoli possono giocare in sicurezza.

La maggior parte degli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi sono attrezzati e molti permettono di portare i propri animali domestici. Per chi invece non vuole gli stabilimenti balneari, non mancano le spiagge libere. Si trovano nella zona nord del litorale, vicino a Carrara. C'è una spiaggia libera di 300 metri molto suggestiva per via delle dune di sabbia. E' protetta dal WWF. Potete raggiungerla dal centro anche a piedi visto che è molto vicina, oppure in bicicletta, seguendo le varie piste ciclabili.

Ci sono poi alcune cose che potete vedere a Forte dei Marmi. Per esempio il forte stesso che da il nome alla città, oppure la casa-museo di Ugo Guidi, famoso scultore le cui opere sono custodite per la maggioranza proprio qui.

Interessante poi visitare il pontile di Forte dei Marmi che si allunga nel centro del mare per oltre 300 metri. Prima veniva utilizzato per imbarcare i blocchi di marmo per poterli poi inviare in varie destinazioni di tutto il mondo.

Infine ci sono le Ville nobiliari, sono numerose e tutte con le proprie caratteristiche speciali. Vi ricordo Villa Angelli, Casa Mann Borghese e Villa Antonietta.

Forte dei Marmi è ricca anche di locali notturni. Esclusive alcune sue discoteche, frequentate anche dai VIP. Come per esempio La Capannina e Twiga Beach.