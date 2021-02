Rubriche



La cistite, cos’è e come curarla

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:59

Chi ha sofferto almeno una volta nella vita di cistite sa quanto può essere fastidiosa questa infezione. Ma cos’è la cistite? Si tratta di una flogosi che colpisce le vie urinarie, e in percentuale maggiore nelle donne. Molto comune e molto dolorosa, tra i sintomi più comuni della cistite troviamo il continuo stimolo ad urinare, il bruciore nella minzione, anche con possibilità di febbre e una sensazione generale di malessere, fino ad arrivare alla presenza di sangue nelle urine.

Cistite, le cause e la prevenzione

La cistite è un’infezione che può avere varie origini, ma la più comune rimane quella batterica. Tra i maggiori responsabili dell’infezione troviamo l’Escherichia Coli, il Colibacillo: il batterio può raggiungere la vescica sia dall’intestino che dall’esterno, dove riesce ad arrivare alla vescica risalendo l’uretra e infiammando il canale urinario.

Poiché è una patologia che tende ad essere recidiva, l’arma migliore per combattere la cistite rimane la prevenzione. Per prevenire al meglio lo spostamento dei batteri che sono all’origine di questa dolorosa infezione è necessario adottare degli accorgimenti e svolgere delle buone pratiche quotidiane.

Fra i principali accorgimenti ricordiamo:

Evitare di indossare pantaloni troppo attillati e biancheria intima sintetica. Prediligere i tessuti naturali.

Fare attenzione all’igiene intima e in particolare al PH del sapone.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Considerare l’utilizzo di integratori alimentari pensati appositamente per la cistite come Cis400 di Leonardo Medica.

Per quanto si tratti di un’infezione che può diventare molto insidiosa, la buona notizia è che ci sono integratori alimentari, come Cis400, formulati con ingredienti specifici che possono essere di aiuto nell’affrontare i fastidiosi sintomi tipici della cistite. Gli integratori per cistite si trovano nelle normali farmacie e anche online.