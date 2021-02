Rubriche



Malanni di stagione: ecco come prevenire influenza e raffreddore

sabato, 20 febbraio 2021, 10:24

Quando si avvicina il periodo più freddo dell'anno purtroppo si presentano anche i famosi malanni di stagione. Problemi come l'influenza, il raffreddore, il mal di gola ed il senso di spossatezza sono fastidi che regolarmente tornano di moda durante la stagione invernale. Fortunatamente sono disturbi che hanno una durata abbastanza contenuta, ma sarebbe meglio riuscire ad evitarli.

Per prevenire i malanni di stagione bisogna seguire una strategia di difesa. Basta adottare dei semplici comportamenti ed assumere i prodotti giusti per aiutare i meccanismi di difesa dell'organismo e ridurre i rischi di contagio. Sustenium Immuno Energy è un integratore con Zinco e Vitamina C in grado di rinforzare e sostenere le difese immunitarie.





L'integratore per rafforzare le difese immunitarie

Anche se spesso si crede che il responsabile dei malanni invernali sia il freddo, in realtà i nemici peggiori per la salute dell'uomo durante il periodo invernale sono gli sbalzi di temperatura ed i sistemi di riscaldamento artificiale. A questi si aggiunge il fatto che durante i mesi freddi si tende a stare di più nei luoghi chiusi, spesso affollati e senza un'adeguata areazione.

Per sostenere e stimolare il sistema immunitario e quindi per rafforzare la difesa dagli attacchi di agenti esterni o da situazioni in grado di generare stress, è possibile assumere Sustenium Immuno Energy, un complemento alimentare a base di Acido pantotenico, vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina PP, con Zinco, Rame, Manganese, Glicina e Glutammina.

Grazie alla sua particolare composizione, con la presenza di Zinco, Rame e vitamine B6, B12 e C, l'integratore è in grado di supportare il normale e corretto funzionamento del sistema immunitario. Le vitamine del gruppo B, agendo in sinergia con la vitamina PP e l'Acido pantotenico, favoriscono il regolare metabolismo energetico.

L'azione combinata di Zinco, Rame, Manganese e vitamine C e B2 porta benefici effetti antiossidanti, offrendo una maggiore protezione alle cellule. Sustenium Immuno Energy è disponibile su Farmaciauno.it, realtà d’eccellenza del settore e-pharmacy, in confezioni con 14 bustine: bisogna assumerne una al giorno, sciogliendone il contenuto in un bicchiere d'acqua. L'integratore contiene fruttosio ed edulcoranti ed ha un gusto di arancia.





Come prevenire i malanni di stagione

Naturalmente l'integratore per poter offrire tutti suoi benefici deve essere inserito in una dieta varia ed equilibrata. Per prevenire influenza e raffreddore, l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale: frutta e verdura non devono mai mancare. Bisogna poi assicurare al corpo la giusta dose di riposo, evitando stress e fatiche inutili. Questo però non significa che bisogna smettere di fare attività fisica, anzi! Lo sport è fondamentale per mantenersi in forma e stare bene.

Bisognerebbe coprirsi adeguatamente, magari vestendosi a strati, in modo da adeguare il proprio abbigliamento alle varie temperature senza dover subire troppo gli sbalzi tra l'interno e l'esterno. Coprendo le vie respiratorie alte gli si assicura la giusta protezione e si mantiene un adeguato livello di umidità. E poi non bisogna mai dimenticarsi dell'importanza dell'igiene delle mani.

Bisogna lavarle spesso, soprattutto dopo essere stati in luoghi affollati e dopo aver toccato superfici potenzialmente contaminate. Ovviamente bisogna cercare di stare ad una distanza di sicurezza dalle persone già malate che presentano sintomi influenzali e quando si starnutisce bisogna sempre mettere la mano davanti alla bocca: non è solo educazione, ma è anche protezione verso gli altri.





Cosa fare per guarire da influenza e raffreddore

E quando la prevenzione non basta cosa bisogna fare? Assumere il giusto integratore e seguire tutti gli accorgimenti indicati in precedenza permette di ridurre drasticamente il rischio di beccarsi un malanno di stagione. Se si abbassa la guardia il rischio di essere contagiati si alza; per fortuna di solito questi problemi si risolvono spontaneamente nel giro di pochi giorni.

Per accelerare il processo di guarigione bisogna riposare e curare l'alimentazione, prediligendo cibi leggeri, nutrienti ed energetici. Gli antibiotici non vanno presi: solo il medico, dopo aver visitato il paziente, potrà prescriverli. Per alleviare i fastidi invece si può ricorrere ai farmaci sintomatici, che agiscono direttamente sui sintomi, ma non sul malanno.