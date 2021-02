Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mammoli, Mastiano e Gugliano, paesi abbandonati dai politici salvo in campagna elettorale"

martedì, 2 febbraio 2021, 23:42

di antonio giambelli

Volentieri pubblichiamo questa bella lettera, significativa e anche un po' ironica oltreché amara, di un residente della zona nord del Morianese il quale racconta le tante promesse ricevute, ma mai mantenute dai politici impegnati in campagna elettorale:

Sono lustri e lustri che ci vediamo bistrattati e ignorati anche se, vi assicuro, le tasse le paghiamo anche noi (e non poco). Oramai rassegnati ad una scarsa considerazione ci vediamo puntualmente apparire dal nulla, durante il periodo elettorale, candidati politici che ci promettono “mari e monti” dicendo anche di metterci la propria “faccia”.

Pensate voi, ma, invece, finito il periodo elettorale, spariscono tutti. Lungo il districarsi dei decenni abbiamo segnalato ripetutamente più volte tutte le problematiche che attanagliano i paesi di: Mammoli, Mastiano e Gugliano, la zona nord del Morianese.

Allora voglio un po’ tediarvi segnalandovi, di nuovo, tutte le nostre problematiche che magari a voi non dicono niente, ma per noi sono fondamentali, per una sopravvivenza di questi luoghi, ricordando che favorendo lo spopolamento della collina il degrado avanza e il dissesto idrogeologico con lui.

Iniziamo dalle cose più semplici:

• La segnaletica stradale orizzontale e verticale inesistente;

• Nomi delle strade in cui ognuno transita non segnalati da un apposito cartello;

• La cartellonistica che individua un’area sicura in caso di calamità naturale non pervenuta.

Inoltre:

• Il paragrafo viabilità strada indecente con molte frane e cedimenti;

• scoline otturate e inefficaci;

• La serie di ponti lungo la strada, che collegano Mammoli a Gugliano, stanno cedendo dopo la messa in opera della nuova tubazione dell’acquedotto, andando avanti così la viabilità verrà interrotta in più punti creando enormi difficoltà per i residenti così non passeranno neppure più gli autocarri superiori alle 70 t che hanno accesso solo sul versante di Mastiano.

Per quanto riguarda il capitolo illuminazioni vi si trovano impianti vetusti e insufficienti anche se non capisco come mai agli altri paesi limitrofi sono state sostituite le vecchie lampade con impianti nuovi a led addirittura su pali vecchi e piegati.

In conclusione, o non garantiamo un bacino elettorale appetibile o i piccoli lavori eseguiti nelle frazioni non hanno avuto il controllo da parte degli organi preposti.

Per noi vivere qui è un continuo confrontarci con la natura in un luogo bellissimo e non vorremmo che il lavoro di millenni andasse in rovina per incuria o disinteresse della nostra amministrazione.