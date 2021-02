Rubriche



Roberto Panchieri: "Cari Baccini e Colucci, chiaritevi bene le idee"

sabato, 20 febbraio 2021, 15:00

di roberto panchieri

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, risponde ad Alberto Baccini, Italia Viva Lucca e i suoi territori, e Francesco Colucci, Riformisti per Italia Viva, i quali hanno 'bacchettato' il senatore Andrea Marcucci per il presunto voltafaccia nei confronti di Matteo Renzi:

"Confesso di essere rimasto turbato alla lettura delle posizioni politiche espresse da Baccini e Colucci per conto di Italia Viva Lucca. Non mi addentro nella parte relativa all'attacco portato ad Andrea Marcucci. Ci penserà lui, se lo riterrà opportuno.



Personalmente non sono mai stato renziano, pertanto non sono neanche antirenziano, anche se mi sfugge il senso della infantile categoria politica di "renziano". Forse si vuol dire che solo chi è "renziano" ė tout court riformista. Ahiahi, grave errore, cari Baccini e Colucci. Fare del "renzismo" la cartina di tornasole dell'autentico riformismo ė un errore madornale che non vi porterà da nessuna parte, tantomeno lontano.



Il Pd di Lucca non vi ha chiuso le porte in faccia; lo sapete bene! Dunque non serve assumere un tono da primi della classe. Nessuno ha la bacchetta magica. Sostenete di avere grandi praterie davanti a voi. Bene, mettetevi in marcia! Quello sarà un bel giorno. Noi siamo qui, pronti a dialogare sul "merito e sui bisogni", a partire dai problemi della città di Lucca. Se volete un confronto programmatico, noi ci siamo. Se ė altro che state cercando (un indistinto dialogo con tutti), chiaritevi bene le idee e fatecelo sapere".