Affiliate marketing: come guadagnare sulle scommesse sui bookmaker

giovedì, 25 marzo 2021, 11:05

I guadagni con l’affiliate marketing sono fra le opportunità più interessanti offerte dal marketing digitale attuale. L’affiliate marketing è, infatti, una vera e propria opportunità di monetizzazione e lo diventa ancor più quando si tratta di affiliarsi alle scommesse sportive. Chi decide di utilizzare questa forma di potenziale guadagno, non deve fare altro che inserire dei link sul proprio sito internet, che reindirizzino il navigatore che è approdato sulla propria pagina, a quella dei bookmakers. Nel momento in cui il navigatore decide di registrarsi sulla pagina del bookmaker, verrà riconosciuta una congrua remunerazione.

Come fare per affiliarsi ai bookmakers

Per aderire ai programmi di affiliazione che i bookmakers hanno messo in atto per la promozione e la pubblicizzazione della loro offerta di scommesse sportive, è sufficiente inoltrare la propria richiesta di affiliazione direttamente online sulla pagina ufficiale dell’azienda che si sceglie di contattare. Nel momento in cui la domanda sarà accettata, si verrà contattati per effettuare le modifiche operative al proprio sito, sul quale inserire i banner pubblicitari o gli altri tipi di strumenti di rimando al sito del bookmaker prescelto.

Quali bookmakers scegliere per la propria affiliazione?

Bisogna fare molta attenzione quando si valuta il bookmaker al quale presentarsi per richiederne la relativa affiliazione. Ci sono sul mercato centinaia di siti di scommesse che rappresentano solamente delle truffe: invogliano gli utenti a sborsare danaro con la speranza di poter ottenere altissimi guadagni se la scommessa viene centrata, dato che le quote di pagamento vengono rese molto appetibili. Invece, in caso di vincita, non solo la scommessa non viene pagata, ma improvvisamente il bookmaker si dilegua e diventa irreperibile.

Ecco perché, quando si selezionano i bookmakers ai quali affidarsi, bisogna indirizzarsi soltanto a quelli AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), oggi ADM, ossia quelli che possono dimostrare la loro licenza per operare nel mercato del betting italiano, in regola con tutti i requisiti e le documentazioni necessarie, come da esempio è l’attività di sitiscommesse24.com.

Le qualità del miglior bookmaker

Il miglior portale di bookmaker è quello che riesce ad attirare più giocatori possibili, attraverso le proprie politiche di marketing e di promozione. Lavorare con una di queste società vuol dire non solo poter ottenere interessanti guadagni, ma anche avere la certezza di pagamenti sicuri e puntuali. Le aziende che oggi propongono in modo serio le affiliazioni bookmakers sono diverse e, per stabilire quella che più si addice alle proprie esigenze, ci si basa su parametri personali.

Con questo tipo di collaborazione, il guadagno che viene riconosciuto al sito che ospita il percorso web del bookmaker, non si basa sul semplice reindirizzamento, ossia sulla visita che viene fatta dall’utente al portale di scommesse (la quale, in altri settori, pagherebbe veramente una misera somma), ma viene calcolato sull’introito che il bookmaker ottienedall’utente che proviene di rimbalzo dal sito ospitante la sua promozione: si tratta, dunque, di una cifra che potenzialmente aumenta in modo direttamente proporzionale all’incremento degli utili del bookmaker stesso.

Nessun rischio d’investimento

Un altro vantaggio dell’affiliazione bookmaker è il fatto che non è richiesto alcun investimento per operare come affiliati, né si corre alcun rischio economico durante la cooperazione. L’iscrizione è gratuita e non ci sono costi né per le statistiche né per le pubblicità che il bookmaker gestisce. Fra l’altro, per chi è alle prime armi, il bookmaker quasi sempre mette a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 un affiliate manager da poter contattare per qualsiasi tipo di dubbio, necessità di chiarimento o informazione rispetto al rapporto di affiliazione.

I metodi più diffusi per stabilire il criterio di calcolo per la retribuzioneall’affiliato sono per lo più due:

· Il revenueshare(RS), con il quale si stabilisce al publisher una precisa e prestabilita percentuale sul volume totale del guadagno, che il bookmaker ottiene dal giocatore arrivato tramite il portale di questi.

· Il costo per action(CPA), con il quale si riconosce una cifra fissa (commissione) per ogni cliente portato dall’affiliato al bookmaker, quando però siano soddisfatte anche alcune ulteriori condizioni, come ad esempio un minimo deposito pagato dal giocatore o una scommessa piazzata.

Le provvigioni vengono pagate 1 o 2 volte al mese, tramite semplice bonifico bancario o PayPal.

L'affiliazione ai portali di scommesse permette al titolare di un sito internet di poter ottenere dei guadagni extra con delle semplici operazioni di marketing online, che non comportano investimenti e non prevedono alcun tipo di rischio. È ovvio che maggiore è il numero di navigatori che il proprio sito internet riesce ad attirare, maggiori sono le possibilità che questo si reindirizzi sul sito del betting. Allo stesso modo, maggiori sono i visitatori che arrivano al bookmaker, maggiori le proprie aspettative economiche.