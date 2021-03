Rubriche : lettere alla gazzetta



Ascit: che tempo fa?

mercoledì, 10 marzo 2021, 12:27

di paolo rontani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex consigloiere comunale Udc a Capannori sulla raccolta dei rifiuti:

Come tutti sappiamo, ASCIT S.p.a. è una società a partecipazione pubblica, nata nel 2004, che si occupa prioritariamente di raccogliere e trasportare rifiuti nei territori di competenza. Dal 31/12/2020 ha un nuovo Presidente, Alessio Ciacci, già assessore con l'amministrazione Del Ghingaro, al comune di Capannori.Ciacci, accettando l'incarico, si è fortemente impegnato per garantire la sostenibilità dei servizi e la qualità della pulizia dei territori nei Comuni serviti. Naturalmente ASCIT applica un sistema di tariffazione del servizio di raccolta, sulla quota variabile del quale l'utenza, spesso, non è d'accordo e non sono purtroppo mai mancate cause legali e ricorsi in merito. Premesso tutto questo, con notevole stupore giorni fa ho visionato un avviso pubblico di ASCIT, relativo ad un'indagine di mercato volta ad individuare una Ditta che fornisse...una centralina Meteo, da installarsi presso l'impianto di Salanetti 1!!! Se invece di ASCIT si fossero mossi, al limite, la Protezione civile o il Comando Vigili Urbani, avrebbe forse avuto maggior senso, ma così l'utilità della struttura non è molto chiara. Tanto più considerando che, nell'Avviso non si dice proprio a cosa servirà il monitoraggio di questa centralina sul procedimento di raccolta rifiuti. L'importo a base di gara, previsto per un affidamento biennale, è 16.000 euro oltre IVA e prevarrà l'offerta con il prezzo più basso.Tutto in regola, dunque, meno l'oggettiva competenza a muoversi da parte di ASCIT.

Occorre forse che il nuovo Presidente possa conoscere in anticipo le condizioni del tempo, per garantire al meglio i giusti indumenti agli operatori ecologici o questa centralina serve piuttosto al comune di Capannori, che forse non ha i soldi per procurarsela e la farà pagare ai cittadini con la TARI ? Tra l'altro, l'avviso di cui trattasi, sollecitato dal Suap, viene definito così urgente da restare in pubblicazione per soli 7 gg, cioè dal 20 al 27 febbraio 2021, ritenuti sufficienti per reperire le ditte interessate alla gara.

Insomma, da ora in poi informazione al massimo:

per sapere se sia il caso di portarsi dietro l'ombrello o la crema di protezione solare, basterà telefonare all'ASCIT e saremo accontentati!