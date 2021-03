Rubriche : la lanterna



Caos vaccini e le colpe del governo Conte: adesso speriamo in Draghi non ci resta altro

sabato, 6 marzo 2021, 17:49

di francesco pellati

Caro direttore,

con il tuo consueto impeto che è passione e buon senso messi insieme, accusi il nuovo governo di non aver agito in contrasto con quanto fatto dal governo defunto poche settimane fa.

In effetti oggi l’Italia è più che mai multicolore, come la Toscana: dall’arancione, al rosso, con l’arancione “rinforzato”. Tutti in attesa dell’arrivo del vaccino.

I contraccolpi che tu denunci sono tutti veri.

Per capire qualcosa nel ginepraio ho chiesto a un amico, presidente di una eminente società italiana che opera proprio nel settore vaccinale, visto che ha vissuto e vive in prima persona la vicenda.

Riassumo le risposte probabilmente con qualche improprietà:

- il problema della scarsità di dosi ricevute dai Paesi dell’U.E. sembra avere due nature: geopolitica e contrattuale.

Secondo il mio amico tutti i vaccini oggi utilizzati funzionano, compreso quello cinese (Sinovac) e quello russo (SputnikV).

- La non adozione in U. E. di questi ultimi è finora stata di natura geopolitica, come di natura geo politica sarebbero i dubbi che sono serpeggiati sulla efficacia del vaccino Oxford/Astrazeneca di “nazionalità” inglese anche se associa società italiane e tedesche.

La U.E. avrebbe difficoltà politiche (e non cliniche) ad adottare un vaccino della Russia con la quale ha in corso molti contenziosi, così come sarebbe in difficoltà ad adottare quello cinese vista la rinnovata linea atlantista e anticinese confermata da Biden. Quanto ad Astrazeneca la U.E. voleva punire anche per questa via la Brexit, l’uscita inglese dalla U.E.

- La U.E. ha secretato i contratti, quindi nessuno ne conosce gli esatti contenuti, ma nei fatti emerge la debolezza contrattuale dei funzionari U.E: di sicuro i contratti non prevedono clausole di difesa in caso di mancate consegne né prevedono impegni di precedenza o penalità.

L’attenzione è stata posta sul prezzo, cosicché, combinando le due cose, i produttori hanno potuto privilegiare altri Stati clienti (per esempio Israele che ha pagato quasi il doppio di U.E. i vaccini Pfizer). Mentre gli Emirati hanno usato Sinopharm dando luogo, fra l’altro, al turismo vaccinale.

Il mio amico dice che la creazione di un vaccino è dinamica. Un vaccino è come un frutto che matura giorno per giorno, e nessuno sa quando potrà essere colto nè come sarà quando giungerà a maturazione. L’essenziale è che dia il risultato per cui le società hanno investito somme elevatissime, spesso integrate dai singoli Stati.

Siccome al momento della firma del contratto le sperimentazioni erano in corso, le società non erano effettivamente in grado di dare date certe di consegna.

-l’Unione Europea dispone di 32.500 dipendenti addetti alla Commissione, 7.500 dipendenti addetti al Parlamento, 3.500 dipendenti addetti al Consiglio. Totali 43.000 dipendenti.

Dati i risultati pare evidente che nessuno di questi avesse le competenze necessarie per negoziare un contratto complesso con le case farmaceutiche, il che è confermato dalla inutile litania che le case farmaceutiche non hanno rispettato i singoli contratti.

Delle due l’una. Se non hanno rispettato i contratti l’U.E. deve fargli causa, se non lo fa è perché non c’è alcuna violazione contrattuale. Non voglio pensare ad altri, imperscrutabili motivi.

Gli Stati (non l’Italia) nel dare soldi per la ricerca alle società, si sono assicurati anche partecipazioni (azioni) o contratti di privilegio.

Per quanto riguarda l’Italia il mio amico mi dice che sin dal febbraio 2020 almeno una azienda approcciò il governo italiano con la proposta di fare una joint venture fra Stato e privati (50% cad) con la comproprietà dei brevetti. Si trattava di € 120.M (60 M cad) per avere una società mista che in 6/8 mesi sarebbe stata in grado di produrre vaccini su scala industriale. Il governo rifiutò l’offerta.

Siamo ai giorni nostri:

Non tanto l’Italia quanto gli italiani vivono le sofferenze che tu denunci. C’è una bella differenza fra italiani che è gente vera ed Italia che è concetto molto più astratto.

Il contagio è impetuoso.

I vaccini non sono arrivati.

Il nuovo governo ha cambiato l’intera filiera del percorso vaccinale: non più le primule ma la logistica dell’esercito e della Protezione Civile. Mi auguro che accolga anche la proposta di Confindustria che mette a disposizione le proprie imprese per vaccinare i propri dipendenti in azienda, con le dovute cautele.

Il ministro Giorgetti ha stipulato un accordo con imprese italiane che consentirà entro 6/8 mesi di avere un vaccino prodotto in Italia rimediando all’errore fatto un anno fa nel rifiutare questa soluzione. Astrazenica ha dato disponibilità a cedere i brevetti.

Nel frattempo hai ragione tu: gli italiani hanno perso la libertà di muoversi e di vivere una vita decente, i morti da contagio sono giornalieri, i moribondi da povertà indotta si moltiplicano, gli italiani sono di fatto discriminati: chi lavorava e rischiava in proprio ha sofferto e soffre, chi ha le tutele del sistema non ha sofferenze economiche, anzi, non potendo spendere, accumula risparmi (180 miliardi in più nel 2020 rispetto al 2019). Interi settori economici sono sfasciati.

Dammi una opinione: le colpe sono da addebitare più al governo attuale o al governo affondato tre settimane fa? E comunque le speranze di un futuro migliore sono tutte nelle mani del nuovo governo.