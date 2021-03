Rubriche



Come partecipare ad un torneo online: dagli e-sport al poker

martedì, 23 marzo 2021, 09:03

L’intrattenimento online negli ultimi anni ha avuto modo di crescere, grazie alle nuove tecnologie e alla possibilità di abbracciare le richieste di giocatori anche molto diversi tra loro. Le piattaforme ospitano giochi di tutti i generi e si punta sempre di più sull’idea di rendere la dimensione virtuale accattivante come quella fisica. Questo è lo spirito alla base del successo dei tornei online, divenuti sempre più popolari e avvincenti come quelli classici. In molti casi risultano anche più vantaggiosi economicamente.

Va da sé però che non è tutto oro quel che luccica! Prima di avventurarsi in una sfida online è opportuno capire bene come farlo. Oggi sono molto ricercati i tornei di sport elettronici, anche grazie all’utilizzo di piattaforme come Twitch. Per partecipare è necessario individuare il gioco di cui si è appassionati e allenarsi duramente. In alcuni casi è il server, in cui i giocatori si sono registrati, che seleziona i più bravi per poter avviare le gare.

Svariate sono poi le piattaforme che consentono ai giocatori anche di fare dei corsi per poter affinare le loro abilità e capire come addentrarsi in questo settore. Spesso accade che gruppi di giocatori che hanno iniziato con partite amatoriali, organizzate per divertimento, siano riusciti nel corso del tempo ad affermarsi come professionisti.

Il web ha portato al successo anche altri tipi di tornei, come nel caso del poker. Anche in questo caso la competizione è adrenalinica, ma è meglio raccogliere informazioni sul gioco e poi iniziare la sfida. Per farlo dobbiamo ricorrere ad un sito affidabile, in grado di spiegare in modo chiaro le regole del Texas Holdem, cioè la versione texana del gioco di carte che è quella più diffusa. È importante capire bene quali sono i limiti delle puntate, dal momento che ci sono differenti modalità di gioco. Può essere utile anche conoscere il glossario del gioco.

Grazie alle informazioni presenti in rete possiamo scoprire quali sono le migliori sale online o addirittura le probabilità di vincita. Si tratta di tutte informazioni che consentono all’utente di partecipare con cognizione di causa, magari anche avendo pensato ad una strategia da portare avanti. Ricordiamo che tutte le piattaforme legali che consentono di giocare online devono essere soggette al controllo del Monopolio di Stato. Pertanto, presentano la dicitura ADM, che attesta la sicurezza del portale.

Per poter giocare in tranquillità è opportuno leggere il regolamento, verificare che i metodi di pagamento richiesti per giocare siano a loro volta sicuri e che tutte le condizioni del gioco siano espresse in modo chiaro e trasparente. Meglio assicurarsi anche che vi sia un servizio clienti attivo, da poter contattare in caso di dubbi o difficoltà.

Dopo aver capito quali sono i punti da tenere in considerazione prima di partecipare, non perdiamo mai lo scopo: giocare per divertirsi. Questo si può davvero raggiungere solo quando anche la passione per quello che si fa continua ad essere al centro dell’attività svolta.