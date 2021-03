Baccini ad Andreuccetti: "In vista delle comunale del 2022 il Pd con chi vuole stare?"ro di noi...

Altri articoli in Rubriche

martedì, 23 marzo 2021, 18:11

Il neosegretario del Pd Patrizio Andreuccetti sindaco di Borgo a Mozzano risponde alla lettera aperta che gli ha scritto Alberto Baccini di Italia Viva a proposito delle future intenzioni politiche del partito democratico

martedì, 23 marzo 2021, 09:03

L’intrattenimento online negli ultimi anni ha avuto modo di crescere, grazie alle nuove tecnologie e alla possibilità di abbracciare le richieste di giocatori anche molto diversi tra loro

venerdì, 19 marzo 2021, 19:10

Non sono rare le notizie di cronaca in cui si parla di passeggeri di aerei che si rifiutano di indossare la mascherina a bordo, con conseguenze facili da immaginare. Ma qual è la mascherina più adatta da utilizzare in un contesto simile?

venerdì, 19 marzo 2021, 18:54

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta rivolta agli assessori e ai consiglieri di maggioranza del Comune di Lucca inviataci dal gruppo Manifatturiamo che oggi ha manifestato di fronte alla ex Manifattura

giovedì, 18 marzo 2021, 14:09

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa richiesta di aiuto inviataci da un lettore di nazionalità rumena che abita a Lucca e che alcuni giorni fa è rimasto coinvolto in un incidente nel centro storico

giovedì, 18 marzo 2021, 09:05

“The show must go on”. Lo spettacolo deve andare avanti, deve proseguire. Come in ogni storia che si rispetti, degna di tanta popolarità