"Rimossi i rifiuti di asfalto dai Chiariti, grazie Arpat"

venerdì, 26 marzo 2021, 16:07

di comitato s. concordio

Il Comitato Per S.Concordio rivolge un ringraziamento all'ARPAT, alla Procura e alla Polizia Municipale per aver tempestivamente preso in carico il suo esposto circa lo sversamento e l'accumulo di ingenti quantità di residui di asfalto, provenienti dalle scarificazioni dei manti stradali, ai bordi di via Savonarola, nel campo tra l'Esselunga e la zona naturalistica protetta dei Chiariti. In breve tempo infatti la montagna di detriti accumulati è stata rimossa e i campi sono tornati puliti come erano in origine.



Il Comitato, molto soddisfatto di questo primo risultato, auspica che il Comune prenda atto che manca la conformità urbanistica per realizzare sia il parcheggio a servizio della strada coperta che vorrebbe costruire per collegare via Savonarola a P.le Moro, attraversando il parco della Montagnola, sia la stessa strada coperta da tettoia, e rinunci definitivamente a questi due progetti dei Quartieri Social.