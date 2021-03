Scomparsa Samira El Attar: tutto quello che non sapete

Altri articoli in Rubriche

sabato, 13 marzo 2021, 16:12

Unbelievable, but true! Just 15 years old YouTube has become a video behemoth of today's digital culture. The numbers don't lie. The growth of YouTube is unparalleled in views, videos, users, revenue, etc. We can say that YouTube is not just a video platform; it is an inseparable part of...

sabato, 13 marzo 2021, 03:52

Portoferraio è la città più nota dell’Isola d’Elba, che attrae tantissimi turisti grazie ai suoi colori e alle molteplici attività che si affacciano sul porto. I resti storici, le fortezze e le spiagge sono un connubio davvero suggestivo che rendono la città meta perfetta per trascorrere le proprie vacanze estive...

venerdì, 12 marzo 2021, 02:20

La contemporaneità e soprattutto gli eventi pandemici, che da lungo tempo attanagliano e scandiscono i tempi ed i ritmi della quotidianità, hanno contribuito a far sì che si adottasse uno stile di vita sempre più sedentario

mercoledì, 10 marzo 2021, 22:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa interessante e intelligente testimonianza-riflessione sul Covid-19 che è anche una forte critica nei confronti del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi, inviataci da un medico lucchese attualmente residente in Scozia dove svolge la sua professione

mercoledì, 10 marzo 2021, 12:27

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento dell'ex consigloiere comunale Udc a Capannori sulla raccolta dei rifiuti

martedì, 9 marzo 2021, 21:34

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa simpatica e interessante lettera aperta a Roberto Panchieri, segretario del Pd Circolo Centro di Lucca, a firma di un vecchio collega di militanza politica e ideologica