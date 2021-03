Rubriche



"Signor sindaco invece di andare a cercare rifiuti altrove, guardi sotto palazzo Orsetti"

lunedì, 8 marzo 2021, 18:29

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione diretta a Sistema Ambiente e al primo cittadino inviataci da una residente nel centro storico la quale aveva notato l'articolo con cui Tambellini si recava a caccia di rifiuti nel contado:

Il signor sindaco e Sistema Ambiente oltre a interessarsi, giustamente, del degrado dei fossi delle nostre campagne trasformate in discariche, potrebbero e dovrebbero interessarsi anche del buon decoro urbano e per fare questo non importa che il signor sindaco si sposti di molto, sarebbe sufficiente che trovasse un minuto di tempo per affacciarsi alle finestre del suo ufficio per accorgersi dello scempio che lo circonda tra rifiuti abbandonati, erbacce che crescono inesorabili ai piedi di una magnifica chiesa barocca e orinatoi a cielo aperto, bottiglie abbandonate sul sagrato della chiesa.