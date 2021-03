Coronavirus, the show must go on

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:18

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo sentito ricordo, scritto da Francesco Colucci, dell'ex sindaco di Lucca Mauro Favilla, dopo la sua scomparsa avvenuta a breve distanza da quella di Vincenzo Placido

mercoledì, 17 marzo 2021, 08:24

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, residente lungo la via provinciale per Camaiore, che sottolinea la necessità di una completa asfaltatura

martedì, 16 marzo 2021, 08:51

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, in merito all'acceso dibattito sul futuro della ex manifattura sud e le inerenti proteste

domenica, 14 marzo 2021, 17:42

Nell’incontro on line sul programma PinQua che l'amministrazione comunale ha tenuto il 10 marzo, a cui ho partecipato come residente a S.Concordio, mi è stato dato della “negazionista” perché ho detto che non c’è bisogno di costruire case popolari a Lucca

domenica, 14 marzo 2021, 10:17

Lettera-appello-richiesta all'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini affinché risolva un dubbio che attanaglia decine di famiglie alle prese con un quotidiano 'percorso di guerra' in una strada pubblica o privata o tutte e due?

sabato, 13 marzo 2021, 16:12

