Colombini non si piega né si spezza: "Mi prendo le responsabilità di quello che faccio e vado avanti"

lunedì, 26 aprile 2021, 19:29

di andrea colombini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera che ci ha inviato l'amico e influencer suo malgrado, in cui spiega a questa città i perché delle sue scelte controcorrente e smaschera, giustamente, lo 'sporco gioco' del centrosinistra che vuole dividere il centrodestra prendendo spunto proprio dalle sue iniziative:

Gentilissimo Aldo Grandi,



la notizia della mia denuncia da parte della Pubblica Autorità per "manifestazione non autorizzata" non mi arriva come sorpresa né tantomeno mi colpisce. Ma la accetto con orgoglio e fierezza.



Mi prendo come sempre le mie responsabilità, ne vado fiero e pago come sempre per ciò che faccio. Ci metto la faccia e soprattutto non me ne pento. Non c'è niente di cui pentirsi.



Sicuramente niente di più di chi straparla sui giornali (e magari affitta case al nero agli immigrati? O mi sbaglio? O si sbagliano gli inquirenti?), di chi tenta di usare una mia posizione per buttare dentro la polemica il Centrodestra Lucchese (la Paura fa veramente 90 e si sa che il prossimo anno o si inventano la Peste Nera o si andrà a votare per le Amministrative. E il PD, Lucche Civiche e roba varia usciranno di scena e alla grande a meno che non si divertano a dividere appunto il Centrodestra o chi simpatizza per altri candidati sindaci vicini al centrodestra, come il sottoscritto per esempio), di chi straparla su Facebook con scarsi risultati e grammatica sinanche claudicante.



In questa situazione storica, dopo 14 mesi, o si è Uomini o manco caporali ma soldataglia da tre lire. Noi - e siamo in tanti e tanti anche di Lucca - abbiam scelto di essere Uomini.



E sono stato denunciato si badi bene per MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA (cosa di cui i miei avvocati discuteranno ampliamente in udienza: una denuncia NON E' UNA CONDANNA, lo ricordo. Anche se la condanna - e si arriva al terzo grado di giudizio! - sarebbe comunque ad una ammenda pecuniaria, una multa cioè) E NON PER ALTRI PRESUNTI REATI LEGATI A QUESTA FARSA CHE VORREBBERO INSISTERE A FARCI VIVERE.



Indi consiglio di calare i toni e non parlare appunto di questa psicopandemia farsesca. Nel rispetto dei morti CON COVID E NEL RISPETTO DI QUELLE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DOTTORI LAUREATI CHE AFFERMANO QUELLO CHE IO POI SEMPLICEMENTE RIPETO riguardo a questa "farsa".



Una farsa che finirà, molto presto: ma solo quando lo diciamo noi. Solo quando noi capiamo che non è quello che ci vendono, come dico da 14 mesi non negando un bel nulla ma affermando tante cose, spesso in modo fattuale, apodittico e indiscutibile se non da bocche in mala fede.



Io tengo le mie posizioni e l'ho fatto vedere a tutti. Lo faccio da un anno e 2 mesi a Lucca, mettendoci la faccia (che brutta espressione ma nel mio caso, rende bene)



Chi parla e ce l'ha con me? Grazie, oltre che a darmi importanza (e dare lavoro ai miei bravi avvocati), dimostra paura e debolezza. Ottimo: segno che ho colpito nel centro e che la cosa intimorisce e impaurisce, specie se qualcuno mi immagina in politica magari a fianco del Centrodestra... Ma si sa, si sapeva e si è sempre saputo.



Di certo, lascio solo un solo commento personale: io NON "MI FACCIO VANTO DI PROMUOVERE LUCCA E LA CULTURA DI LUCCA NEL MONDO".



Lo faccio e basta, prove alla mano (dai milioni di visualizzazioni ai miei streaming ed ai miei concerti alle 1500 persone che senza pubblicità son venute a trovarmi il 25 aprile).



E quando Lucca sarà guidata dalla Lucca davvero Buona, da quella onesta, da quella che pensa con onestà alle esigenze vere di tutti e la smette di seguire regole assurde, inutili, ancorchè dimostrate perfino dannose (incluso l'uso delle mascherine FFP2 e FFP3, strumenti soggetti a indagine e sequestro da parte di 3 procure Italiane), promuoveremo la Città in modo ancora migliore. Per buona pace degli invidiosi, livorosi ed incapaci. E magari guardate cosa la Sinistra ha combinato a Bologna, con 10 mila studenti DI SINISTRA, SENZA MASCHERINA E SENZA DISTANZIAMENTO, tutti in strada a sfilare sulle note di Bella Ciao. Com'è?Quelli vanno bene e noi a Lucca, senza cifra politica, no? Ma basta attendere.



Pazienza, manca poco.



Intanto grazie alle forze di Polizia per il grande lavoro svolto il 25 aprile. Lavoro che hanno svolto bene ANCHE perché tutti i convenuti si sono comportati in modo ineccepibile: e colui il quale parla di violenza, da parte nostra, verso le forze dell'ordine MENTE SAPENDO DI MENTIRE. E quello che è di peggio, manco c'era. E se c'era, come al solito, dormiva.







