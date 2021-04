Rubriche : lettere alla gazzetta



"La mascherina? Come la superlega di calcio: si può battere questa enorme menzogna, semplicemente dicendo no"

domenica, 25 aprile 2021, 09:12

di Marina

Una nostra cara amica e collaboratrice dalla capitale ha appreso della multa che abbiamo ricevuto per non aver indossato la mascherina e ha voluto rincuorarci. Non è stata la sola...

Caro Aldo

ho letto della tua multa. Hai fatto benissimo! La gente è stra-stufa.

David Icke, inglese 'complottista' che forse conoscerai, l'altra sera ha commentato la storia della super lega calcio, naufragata perché i tifosi inglesi semplicemente si sono rifiutati. Ha detto che questa è la dimostrazione che volendo si può battere questa enorme menzogna, semplicemente dicendo no. E il primo passo è proprio rifiutarsi di portare la mascherina, che è soprattutto un simbolo di sottomissione.

Oggi in Liguria come nel resto d'Italia tutti sono usciti per prendere un gelato. Super assembramento e i poliziotti hanno cercato di essere moderati, come nel tuo caso. Però come sempre perseguitano chi vuol solo vivere...

Ciao e buona domenica!