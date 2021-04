Rubriche



Le madonne in terracotta: come arredare il giardino con eleganza e con gusto

venerdì, 16 aprile 2021, 08:01

La terracotta è uno dei materiali più adatti all’arredamento del giardino. È infatti naturale ed ecologica, ed è dotata di un aspetto alquanto sobrio: si amalgama alla perfezione con le piante e con i cespugli, e trasmette sensazioni di intimità, calore e familiarità.

È per questo che, spesso, per le figure sacre si opta per questa soluzione. Ad esempio sono molto popolari le madonne in terracotta, vero e proprio emblema di bellezza e di cura per i particolari. Ne esistono numerose tipologie, per consentire a chiunque di arricchire l’aspetto degli ambienti outdoor con un complemento unico.

Se ti interessano gli oggetti che rientrano in questa categoria, dai un’occhiata al catalogo de Il Giaggiolo: un negozio di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, che dà la possibilità di acquistare anche online decorazioni di carattere religioso per spazi esterni. Autentici sinonimi di raffinatezza, di amore per i dettagli e per la casa.

Non solo: lo shop fornisce molti altri articoli da abbinare eventualmente a una madonna in terracotta. Ci riferiamo sia ai classici mobili per giardini, come i tavoli e le sedie, sia agli ornamenti – fontane, sculture, fioriere e chi più ne ha più ne metta.

Perché scegliere una madonna in terracotta per il giardino

Le madonne di terracotta, così come le altre figure sacre realizzate con questo materiale, sono ideali per valorizzare il design delle zone all’aria aperta. Oltre a essere cariche di significato, si caratterizzano anche per un elevato potenziale estetico.

A volte la terracotta è lasciata al naturale, in modo da attirare gli sguardi con la sua tradizionale colorazione. Altre volte è personalizzata con vernici apposite: in questo caso, il prodotto spicca in mezzo al verde grazie alle sue tinte che possono essere pastello o brillanti. Hai la massima libertà di scelta da questo punto di vista, dato che sul mercato vi sono madonne in terracotta di varie tonalità.

Molti, comunque, prediligono la terracotta di base, non smaltata: una garanzia di purezza e di semplicità, due prerogative sempre apprezzate in arredi del genere.

Tra l’altro, la terracotta destinata agli esterni è trattata con procedimenti che la rendono più resistente alle intemperie, all’acqua, alla polvere e all’umidità. Gli oggetti di alta qualità hanno bisogno di una manutenzione esigua: sono solidi e longevi, e rimangono come nuovi nonostante lo scorrere del tempo.

Come puoi notare da questa panoramica, dunque, i vantaggi pratici vanno a braccetto con la bellezza e con il valore simbolico di questi complementi!

Modelli di madonne in terracotta

Alcuni credono che le madonne e figure sacre in terracotta per giardini siano tutte uguali tra loro, ma non è affatto così. Cataloghi come quello de Il Giaggiolo, che abbiamo menzionato poco fa, dimostrano che in commercio sono disponibili moltissimi modelli.

Le icone si differenziano a seconda di fattori come le dimensioni e l’immagine rappresentata. Vi sono madonne in terracotta piccole e grandi, affinché siano soddisfatte tutte le esigenze. Alcune raffigurano solo il volto della Vergine, altre la sua intera sagoma; alcune sono incentrate unicamente sul soggetto principale, altre includono anche il Bambino tra le braccia della Madre o sul suo grembo.

Sono acquistabili madonne di terracotta con cornice o senza, a mo’ di statua o da appendere al muro. Cambia la forma dell’articolo, che può essere rotondo, ovale, squadrato ecc.

Come già detto, vi sono decorazioni smaltate o personalizzate con altre soluzioni. Ti consigliamo di propendere per un elemento fatto a mano, che sarà diverso da tutti gli altri e rivelerà quella cura e quel fascino che contraddistinguono le migliori creazioni artigianali.

Madonne in terracotta per giardino… e non solo

Finora abbiamo parlato del giardino come ambiente in cui inserire la madonna in terracotta. In realtà, però, questi ornamenti sacri sono ottimi per tutti gli spazi outdoor.

Utilizzali per il tuo balcone, anche se piccolo: molte madonne fabbricate in terracotta sono di dimensioni ridotte. Sistema un oggetto di questo tipo sul terrazzo, nel patio, nel portico, accanto al vialetto che conduce alla tua dimora.

Sono tanti i contesti da arricchire con una madonna in terracotta. Puoi comunque associarla ad altre figure religiose, o ad accessori come i vasi per piante, gli abbeveratoi per uccelli e i capitelli di stampo retrò.