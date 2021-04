Rubriche : lettere alla gazzetta



Panchieri (Pd) 'demolito' da Colombini: "In arrivo pioggia di querele"

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:32

di andrea colombini

Dopo la durissima lettera che il segretario per il centro storico del Partito democratico ha inviato ad Andrea Colombini a proposito della manifestazione al campo Balilla, l'influencer suo malgrado gli risponde per le rime:

Caro Grandi,

mi perdoni, ma devo tornare a scriverLe.

Leggo i deliri verbali di tale Roberto Panchieri della segreteria Pd e, a parte preannunciare UNA PIOGGIA DI (GIUSTIFICATE) QUERELE PER ALMENO 3 O 4 REATI e pure gravi, mi permetto di rispondere a questo fior di galantuomo.

Breve e conciso:

a) Panchieri, ci sei andato a Porta dei Borghi a dire ai negozianti le stesse cose che dici a me (minacciandomi pure, "quando i contagi risaliranno, sapremo chi andare a cercare" - minacce pure )? No perché sennò ti spaccano di colpi? Spiegami. Visto che 2 mesi fa a porta dei Borghi tu e i tuoi compagnucci avete urlato alla tragedia per la "MOVIDA" di 150 persone che hanno ballato per un'ora senza mascherina e distanziamento. Non mi sembra che ci sia stata la moria (delle vacche cit. Totò) che ci si aspettava. Né l'intaso del San Luca, per buona pace di alcuni, magari che ne so dispiaciuti?

b) Panchieri, hai scritto al Pd Bolognese per dirgli che la manifestazione "Bellaciao" del 25 aprile, con 10 mila studenti in marcia senza distanziamento e mascherine, faceva schifo ed era un insulto al sangue dei malati di Covid, di Brescia e Bergamo, delle Terapie intensive e quanto altro? Guarda che l'avete organizzata voi del Pd.

c) Panchieri, hai fatto richiesta perché venga spianato al suolo l'edificio dell'INA assicurazioni di Via Beccheria, preclaro esempio cittadino di presenza del Ventennio anche nella popolare e comunista Lucca? E tutto ciò che è fascista bisogna raderlo al suolo, no?

d) Panchieri, sai il significato della parola MINACCIA o di DIFFAMAZIONE? Credo di no: ma si sa, la legge non ammette ignoranza. Indi affari tuoi. Aspettati conseguenze estreme.

e) Panchieri, sai che ti ringrazio per avermi dato dell'Ardito e del D'Annunzio? Meglio quello che essere simili a quarti di sega (manco la dignità del mezza sega) che non sanno fare neppure a fare l'opposizione vera e si cagano in mano quando qualcuno gli fa vedere cosa vuole dire fare opposizione vera, DURA, MA CIVILE E RISOLUTA. Altro che predicozzi da chiesa stalinista.

f) la più bella: Panchieri, invece di parlare di Colombini, perché non prendi le giuste e debite distanze da Ledo Gori, da Giani e dagli scandali di intreccio Regione/Mafia su cui la Procura sta indagando e su cui tanti giornali (ops, non quelli del vostro colore...) stanno parlando? Ti vorremmo tutti molto più bene, compagno. Altro che cazzate.

Ciao Panchieri: trovati un lavoro, magari in CGIL, che è meglio. E prima di parlare? Pensa. E' meglio (ma solo se puoi e sei in grado).