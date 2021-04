Rubriche



Regali originali: volare con il parapendio in Toscana con Liveinup

martedì, 20 aprile 2021, 05:46

La Toscana non è soltanto una delle regioni più belle d’Italia, ma anche tra le destinazioni turistiche più ammirate al mondo, una terra ricca di storia, arte e paesaggi unici. Per scoprire in modo alternativo le meraviglie di questo territorio è possibile optare per un’esperienza unica, per esempio prenotando un volo in parapendio.

Si tratta dell’esperienza outdoor per eccellenza, in grado di unire il brivido del volo con la sicurezza di un’attrezzatura affidabile e di istruttori altamente qualificati. Non a caso, è in assoluto una tra le soluzioni più gettonate anche tra chi soffre di vertigini, poiché permette di non avvertirle in quota: un’attività, quindi, alla portata di tutti per assaporare la libertà del volo controllato.

Per contemplare dall'alto la bellezza dei borghi storici e delle stupende campagne toscane è possibile rivolgersi a portali specializzati come Liveinup. Questa piattaforma, infatti, è specializzata in esperienze e idee regalo originali, mettendo a disposizione tantissime soluzioni intriganti e insolite per chi vuole vivere un momento speciale, diverso dal solito.





Le proposte di Liveinup per il volo in parapendio in Toscana

Su Liveinup è possibile prenotare un volo in parapendio in Toscana per se stessi oppure, grazie all’opzione voucher regalo, per un amico, un parente o il proprio partner. Tra le soluzioni disponibili sul portale ci sono diverse località tra le più suggestive della regione, come il volo in parapendio a Lucca.

Qui è possibile volare in biposto sul monte Bargilio, librandosi a un’altezza di 800 metri per sorvolare una delle zone più suggestive del territorio toscano, partendo con il parapendio a Diecimo, dove si trova il campo di volo. In alternativa, è possibile scegliere di fare parapendio a Pisa, una delle città più suggestive della regione famosa in tutto il mondo per la celebre Torre pendente.

In questo caso, il decollo del parapendio da San Giuliano Terme avviene da un’altezza di 200 metri, per poi volare nel cielo di Pisa e guardare le meraviglie storiche e paesaggistiche della città dall’alto. Durante l’esperienza è possibile godersi momenti di pace e tranquillità, rilassandosi nel comodo sedile davanti all’istruttore professionista.

Ovviamente, tra le proposte non manca il parapendio a Firenze, la città storica più rinomata d'Italia insieme a Roma, una soluzione ideale per trascorrere una giornata davvero indimenticabile nei cieli della Toscana. Approfittando di condizioni meteo ottimali, indispensabili per decollare, è possibile vedere da una posizione privilegiata luoghi spettacolari come il castello di Acquabella o la foresta di Vallombrosa.





Come prenotare un volo in parapendio in Toscana su Liveinup

Prenotare un volo in parapendio in Toscana su Liveinup.it è davvero semplice, infatti basta andare sul portale web, scegliere l’esperienza desiderata e acquistare il servizio.

In alternativa, è possibile comprare un voucher da regalare a una persona cara, usando il buono regalo per fare una sorpresa a un fortunato destinatario.

Tutte le soluzioni disponibili garantiscono ampia flessibilità sull’acquisto realizzato, infatti è possibile usare il voucher fino a 12 mesi dall’acquisto, oppure cambiarlo gratis in caso di esigenze personali improrogabili fino a 6 mesi dall’acquisto.

Liveinup assicura anche il miglior prezzo verificato, esperienze selezionate per offrire la massima qualità e un supporto clienti 24/7 sempre a disposizione per qualsiasi necessità.





Come si svolgono i voli in parapendio in Toscana di Liveinup

Dopo l’acquisto del volo in parapendio è possibile prenotare la data in base alle proprie esigenze, valutando le opzioni disponibili tra quelle indicate dall’organizzazione.

Dopodiché, basta seguire le istruzioni presenti nell’area utente, stampando il voucher per mostrarlo alla struttura. Il volo avviene in tandem con istruttori e piloti certificati, con la possibilità di aggiungere anche la ripresa video HD per avere un ricordo da tenere sempre con sé.

Di solito, l’esperienza di volo dura circa 20-30 minuti, ai quali vanno aggiunti altri 60 minuti circa considerando il tempo di preparazione per ricevere tutte le indicazioni del professionista prima del decollo.

Naturalmente, su Liveinup vengono fornite le informazioni sul punto di partenza, le modalità di trasporto e i requisiti richiesti dal tipo di evento, compreso l’abbigliamento consigliato a seconda delle necessità operative e degli standard di sicurezza.