Rubriche



Trading online: alla scoperta degli strumenti d'analisi indispensabili per investire oggi

mercoledì, 21 aprile 2021, 10:58

Le nuove prospettive per l’economia americana stanno suscitando grande interesse da parte degli investitori, soprattutto dopo l’annuncio di Janet Yellen, Segretario del Tesoro USA, sul sostegno del governo USA alla piena occupazione con nuovi stimoli fiscali se necessario. Intanto, gli Stati Uniti si avviano verso la crescita più elevata del PIL degli ultimi 40 anni, con la previsione della Fed di un incremento del 6,5% nel 2021 dell’economia a stelle e strisce.

Questo scenario apre nuove opportunità per gli investimenti e il trading online, tuttavia rimane anche una situazione di generale incertezza legata agli effetti della pandemia di Covid-19. Inoltre, preoccupano i rendimenti in rialzo dei Treasury, con i titoli di Stato americani a 10 anni che hanno raggiunto un interesse dell’1,77%, ai massimi da un anno e mezzo, mentre aumentano anche i rendimenti dei Btp italiani e dei Bund tedeschi.

Come effettuare l’analisi fondamentale in modo accurato

Per pianificare strategie d’investimento efficaci è indispensabile realizzare studi accurati di analisi fondamentale, monitorando gli sviluppi della situazione macroeconomica e seguendo tutti gli appuntamenti più importanti. Per gli esperti di Tradingonline.com, tra gli specifici strumenti d’analisi si inserisce il calendario economico, indispensabile per conoscere gli eventi più significativi che possono condizionare i mercati finanziari.

Si tratta ad esempio degli annunci ufficiali dei dati sulla disoccupazione, la pubblicazione dell’indice di fiducia di imprese e consumatori, gli indicatori dei prezzi al consumo o le ultime rilevazioni per il rapporto debito/PIL dei vari Paesi. Queste informazioni sono essenziali per comprendere il sentiment del mercato, cercando di prevedere quale potrebbe essere la risposta in ambito finanziario per adeguare le proprie operazioni d’investimento.

L’analisi fondamentale è utile sia come indicazione generale, sia per ottimizzare lo studio dei singoli asset o settori. Ad esempio, nel trading Forex i dati macroeconomici sono in grado di influenzare in modo considerevole gli andamenti dei cross valutari, in quanto stime al di sopra delle attese per l’economia di un Paese possono spingerne la divisa al rialzo o al ribasso. Lo stesso avviene in altri ambiti come il mercato delle materie prime, basta guardare gli effetti causati dal blocco della nave portacontainer nel canale di Suez.

Ad ogni modo, lo studio fondamentale trova applicazione diretta anche negli investimenti azionari, nel dettaglio nell’analisi patrimoniale delle società quotate, per valutarne i bilanci e le prospettive di crescita in relazione allo scenario macroeconomico. In questo caso, gli analisti utilizzano una serie di informazioni per definire le proprie stime, tra cui informazioni sui ricavi, gli utili, il reddito operativo e l’indebitamento.

Gli strumenti più apprezzati per l’analisi tecnica

Se nel value investing e negli investimenti di lungo periodo si tende a privilegiare l’analisi fondamentale, nel trading online e nelle operazioni di breve e medio termine l’approccio più gettonato prevede l’uso dell’analisi tecnica. Si tratta dello studio dei movimenti dei prezzi sui mercati finanziari, utilizzando appositi strumenti per monitorare le quotazioni e controllare parametri come le tendenze, i volumi di scambi e il livello di volatilità.

Per realizzare studi di analisi tecnica si adoperano grafici, indicatori e oscillatori, tra cui uno dei più importanti è la media mobile. Questo indicatore permette di misurare la media dei prezzi all’interno di un periodo di tempo prestabilito, con lo scopo di identificare eventuali trend e interpretare le fluttuazioni delle quotazioni. Le medie mobili aiutano a ridurre i falsi positivi e le interferenze, soprattutto quando si incrociano più indicatori di questo tipo tra loro per aumentare la precisione dell’analisi.

Per l'osservazione della volatilità uno strumento molto utile sono invece le bande di Bollinger, il cui impiego principale è nell’analisi tecnica per il trading Forex, con l’obiettivo di monitorare il comportamento dell’asset in riferimento al movimento intorno ai supporti e alla resistenze del prezzo. Altrettanto vale per l’RSI (Relative Strenght Index), un indicatore molto preciso con il quale individuare trend rialzisti o ribassisti.

Ovviamente, per ottimizzare le strategie di trading online è importante utilizzare sia l’analisi tecnica che l’analisi fondamentale, ad ogni modo per un trader retail è indispensabile scegliere un approccio in grado di semplificare lo studio dei mercati finanziari e degli asset. L’uso degli strumenti di analisi è essenziale per operare in modo consapevole, trovando le soluzioni più adatte alle proprie esigenze per ottenere indicazione utili, controllare il rischio e migliorare le performance d’investimento.