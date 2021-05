Rubriche



Calcio, guida agli Europei: ecco le squadre favorite

mercoledì, 26 maggio 2021, 09:19

Si avvicina sempre di più la partita d’esordio dei prossimi Europei di calcio. Una competizione travagliata che doveva disputarsi già lo scorso anno, ma che ha visto un rinvio forzato a causa dell’emergenza pandemica cui il mondo ha dovuto far fronte.

E l’esordio, previsto per l’11 giugno, vedrà proprio la nostra Italia impegnata contro la Turchia. Ma gli Azzurri sono tra i favoriti per la vittoria finale di una competizione così complessa ed entusiasmante? Sicuramente non possiamo dire che parta con tutti i favori del pronostico, come rivelano i vari siti scommesse Euro 2020, ma l’Italia di Roberto Mancini potrebbe dire la sua e sorprendere. Vediamo allora quali siano le squadre favorite.

Tante squadre di livello

Ci sono diverse squadre che possono essere considerate favorite in questo Europeo itinerante. In primo luogo vanno citate Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Si tratta, in linea di massima, di squadre che combinano talenti affermati, di una certa età, e giovani di livello, ormai noti in tutto il mondo per il loro valore.

Così come è successo per l’ultimo mondiale, la Francia di Didier Deschamps parte nuovamente favorita. Si tratta probabilmente della miglior Nazionale in circolazione, ricca di talenti e campioni di enorme qualità. Uno su tutti, ovviamente, Mbappè. Il giovane talento del PSG guiderà un attacco già di per sé eccezionalmente valido, che potrebbe essere completato anche con Benzema, che ha ricucito il rapporto col CT. Poi troviamo Griezmann, e allora l’attacco si fa stellare. Un centrocampo che può vantare di Pogba e Kantè, inoltre, non può che essere considerato di massimo livello. In difesa figurato altri giocatori talentuosi come Varane e Lenglet. Insomma, la Francia è davvero un top team.

Impossibile, poi non considerare il Portogallo. Sebbene si tratti di una squadra che non può vantare gli stessi giocatori di talento, parliamo sempre della squadra campione in carica, la quale può contare su giocatori come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e così via.

E l’Inghilterra? Gli inglesi hanno voglia di incidere dopo anni di anonimato, e possono farlo grazie a giovani come Foden, Lingard e colonne portanti come Kane, che viene da una stagione di grande importanza. Anche la Spagna, la quale non è più sui fasti di una volta, ha voglia di dimostrare di essere sempre in grado di stupire. Sono tanti i giovani a disposizione degli iberici, come Torres, Pedri, così come i campioni esperti come Sergio Ramos e De Gea tra i pali.

Italia outsider di qualità

Come detto, l’Italia non può essere considerata tra le favorite principali, nonostante un girone di qualificazione di enorme rilevanza. Gli Azzurri, però, possono essere un’outsider di tutto rispetto. Mancini ha allestito un team che conta tanti giovani di talento, come Berardi, Insigne e Barella, cementando il tutto con calciatori affermati come Chiellini, Bonucci e tanti altri. Senza dubbio sono tante le incognite, visto e considerato che si parla di una competizione enormemente difficile, ma le sensazioni non sono affatto negative e per questo motivo c’è tanta attesa.