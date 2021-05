CRM per hotel di ITTweb, la soluzione per fidelizzare i clienti e ottimizzare le attività gestionali

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 26 maggio 2021, 06:59

I tramonti e i loro colori sono uno dei tanti motivi per cui una vacanza all’isola d’Elba è destinata a rimanere ben impressa nel cuore e nella mente di chiunque abbia la fortuna di vivere questa esperienza

martedì, 25 maggio 2021, 20:04

Avete il sospetto (o la certezza) di soffrire di parassiti intestinali e non sapete come fare a liberarvene? I parassiti intestinali si dividono in due categorie: protozoi, organismi unicellulari che possono riprodursi all’infinito nel corpo umano, o quelli che in gergo si chiamano “vermi”, che invece non possono riprodursi

martedì, 25 maggio 2021, 11:23

Hai una dipendenza dal gioco d'azzardo e vuoi prendere una pausa dalle scommesse? Scopri come funziona l'autoesclusione e come rimuoverla

lunedì, 24 maggio 2021, 23:21

Il mercato dei casinò in Italia è in crescita e le società di giochi da casinò stabiliscono come i nuovi progressi nelle tecnologie esistenti dovrebbero raggiungere il pubblico. Sta diventando difficile per i giocatori decidere le migliori società di casinò da un enorme elenco di tutte le società tecnologiche di...

lunedì, 24 maggio 2021, 13:38

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato della Società Popolare di Mutuo Soccorso e della Rete di Solidarietà Popolare per rilanciare le donazioni e gli aiuti alla Casa del Popolo e alla Cassa di Resistenza

lunedì, 24 maggio 2021, 09:54

La “storia” in questione, in questo caso, è tutto quell’universo di contraddizioni e incomprensioni legate al virus che da oltre un anno assedia le nostre vite ventiquattr’ore al giorno e, soprattutto, il modo in cui esso viene gestito dalle alte sfere dopo mesi e mesi di rodaggio, replicando sistematicamente i...