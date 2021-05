Rubriche



Fissare il giusto prezzo per una trattativa immobiliare semplice, veloce e conveniente

lunedì, 3 maggio 2021, 18:19

Le innovazioni tecnologiche, con a capo l’avvento di Internet, permettono a chiunque di avere informazioni in tempo reale, anche in settori fino a quel momento sconosciuti.

Il mercato immobiliare non è stato esonerato da questo processo e molte dinamiche legate alla compravendita immobiliare sono profondamente mutate.

In passato, il prezzo di vendita di un immobile era basato soprattutto sulle aspettative del venditore, poiché l’acquirente era spesso privo delle informazioni necessarie per valutare il bene. Oggi, chi è interessato all’acquisto di un’abitazione si reca in agenzia già con un set di conoscenze a proprio vantaggio e il venditore non può farsi trovare impreparato, sovrastimando il proprio immobile e perdendo così una buona offerta.

Chiunque interroghi i motori di ricerca per calcolo valore immobile, potrà imbattersi nella formula matematica ufficiale: Superficie commerciale x Quotazione al metro quadro x Coefficienti di merito.

Una più valida alternativa è demandare il calcolo del valore immobiliare ad un’agenzia specializzata come Dove.it, che offre un servizio online totalmente gratuito con l’obiettivo di offrire una stima puntuale del valore dell’abitazione.

Entrando nel dettaglio degli elementi indispensabili per il calcolo, la superficie commerciale è la superficie convenzionale vendibile, determinata dalla somma delle superfici coperte, delle superfici ponderate ad uso esclusivo come terrazze, balconi e giardini, e dalle quote percentuali delle pertinenze, ad esempio cantine e garage.

La quotazione al metro quadro di un immobile è un valore stabilito dall’OMI, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Questo valore si basa sullo stato conservativo definito “normale” e fa riferimento alla zona in cui si trova l’immobile e al momentum dell’ultimo atto di compravendita.

Infine, le caratteristiche dell’immobile come dimensione, piano, categoria catastale ed esposizione, determinano i coefficienti di merito.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate contiene la banca dati delle quotazioni immobiliari, uno strumento utile per avere un’idea del valore che potrebbe avere un immobile.

Si rileva infatti come le tendenze di acquisto vedano gli acquirenti meno interessati a lunghe trattative. Questo rende inefficaci gli annunci con prezzi gonfiati rispetto al reale valore dell’immobile.

Fornire le giuste informazioni sull’abitazione e lasciarsi guidare da professionisti del settore sembra essere la strada migliore per beneficiare di un sistema di valutazione dell’immobile che sia puntuale, reale e profittevole.

L’elevato numero di abitazioni in vendita fornisce ampio margine di scelta agli acquirenti. Questo è solo uno dei motivi per cui fissare un prezzo di vendita che sia adeguato e coerente al valore dell’immobile fa la differenza per concludere trattative celeri e convenienti per entrambe le parti.

L’elemento che emerge con forza nell’attuale mercato immobiliare italiano, è la sempre maggiore fiducia che gli acquirenti ripongono nel prezzo che viene loro proposto da consulenti immobiliari esperti.