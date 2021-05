Rubriche



Gestire i propri debiti: strumenti per superare l’eccessivo indebitamento

sabato, 22 maggio 2021, 18:03

Al giorno d’oggi capita di frequente che un soggetto privato possa trovarsi fortemente indebitato ed incapace di riuscire a rientrare dei propri debiti. In particolare la recente crisi economica derivante dalla pandemia ha causato un ulteriore aggravamento della situazione debitoria per molte persone. Come comportarsi in questi casi? A quali strumenti ricorrere per superare questa situazione di difficoltà? Certamente è importante rivolgersi ad un consulente specializzato che potrà studiare un’apposita modalità di estinzione del debito, come ad esempio l’Avvocato Cacciola su debitobancario.it, che può offrire una consulenza specializzata grazie ai numerosi anni di esperienza nel settore.

Cosa fare e a chi rivolgersi nei casi di eccessivo indebitamento

L’inadempienza di un debito, protratta nel tempo, può portare ad una situazione particolarmente complessa per il debitore che, per una qualsiasi ragione, non è in grado si rimborsare il proprio debito. Si rischia infatti di subire il pignoramento dei propri beni da parte del creditore.

Per evitare di giungere a spiacevoli conseguenze può essere risolutivo rivolgersi ad un avvocato che si occupi di diritto bancario per scegliere il percorso migliore da seguire e riuscire ad estinguere il proprio debito con la banca o la finanziaria.

A tutela del debitore l’ordinamento appresta diversi strumenti tra cui il saldo e lo stralcio del debito e la ristrutturazione, operazioni davvero molto efficaci ed utili per risolvere anche le problematiche più complesse.

Saldo e stralcio del debito: di cosa si tratta?

Le procedure stragiudiziali, come il saldo e stralcio, appaiono più convenienti sia per il debitore che in questo modo riesce a rientrare del debito in diverse modalità, sia per il creditore che riesce ad ottenere la restituzione di almeno una parte delle somme, in tempi ragionevoli e senza adire le vie legali. La procedura di saldo e stralcio consiste in un accordo tra debitore e creditore per il pagamento di una parte del debito originario in un’unica soluzione, ottenendo uno sconto sull’ammontare totale del debito. Grazie a questa procedura entrambe le parti ricevono un beneficio, ma è soprattutto il debitore ad avvantaggiarsi, anche perché molto spesso lo sconto sull’ammontare del debito può essere molto rilevante.

La ristrutturazione del debito

Un’ulteriore strumento che può ritornare utile per estinguere un debito a cui non si riesce più a far fronte è certamente la ristrutturazione del debito. Anche in questo caso, come per la procedura di saldo e stralcio, è previsto un accordo tra debitore e creditore. Nella ristrutturazione del debito però non vi è il pagamento in un’unica soluzione, ma una sorta di rinegoziazione con il conseguente aumento degli interessi da corrispondere. La particolarità è che la ristrutturazione può essere chiesta anche contro la volontà del creditore e quindi senza accordo. La differenza principale che intercorre tra saldo e stralcio e ristrutturazione del debito è che nel primo caso si ha un pagamento immediato a fronte di uno sconto sul debito, mentre nel secondo caso il debitore pagherà una cifra superiore a quella del debito originale, per via dall’aumento degli interessi, ma con una diversa rateizzazione.