Gioco d'azzardo responsabile in Italia: come funziona l'autoesclusione?

martedì, 25 maggio 2021, 11:23

Hai una dipendenza dal gioco d'azzardo e vuoi prendere una pausa dalle scommesse? Scopri come funziona l'autoesclusione e come rimuoverla.

Hai sentito parlare di autoesclusione ma non sai di cosa si tratta?

Hai bisogno di prendere una pausa dal gioco d'azzardo e non sai come fare?

Vorresti rimuovere l'autoesclusione e stai cercando dei consigli validi?

Scommettere online è un divertimento però può tramutarsi in un problema nel momento in cui si perde il controllo della situazione e del proprio conto di gioco. In alcuni casi il gioco può diventare una vera e propria dipendenza, può rovinare relazioni umane e prosciugare il conto in banca. In quei casi sarebbe preferibile autoescludersi dal gioco d'azzardo e prendersi una pausa. Accade in altre situazioni invece dopo aver richiesto l'autoesclusione e compreso i propri errori che si vuole ritornare a scommettere ma non si sa come fare. I nostri scommettitori esperti in questo articolo ti illustreranno tutti gli aspetti da considerare se ti trovi in entrambe le situazioni, vediamoli insieme.

Che cos'è l'autoesclusione?

L'autoesclusione non è altro che una richiesta fatta dallo scommettitore che avverte di essere dipendente dal gioco d'azzardo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il giocatore può richiedere all'ADM-AAMS di subire un blocco per le scommesse nei casinò online per un periodo di tempo determinato oppure a tempo indeterminato qualora non volesse mai più riscommettere. Per richiedere l'autoesclusione all'ADM bisogna andare sul sito, avere lo SPID, e richiedere l'attuazione di questo provvedimento sulla sua persona.

Dopo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà ad attuare l'autoesclusione sull'account del giocatore, quest'ultimo non potrà più giocare nei casinò online, quindi non potrà più registrarsi in nessun casinò aams, non potrà effettuare scommesse e neanche depositare altri soldi. Potrà compiere solo un'azione: ritirare i propri soldi presenti sul conto da prima dell'autoesclusione.

Perché richiedere l'autoesclusione?

Sono moltissimi i motivi che possono spingere una persona a richiedere l'autoesclusione. Sicuramente il più importante deriva dal fatto che molto probabilmente non riesce più a gestire le sue scommesse e ha un problema con il gioco. Per questo motivo l'autoesclusione potrebbe essere realmente la soluzione ideale per qualsiasi problematica relativa al gioco d'azzardo. Con essa infatti l'utente dato che è impossibilitato nel piazzare una scommessa o a depositare soldi difficilmente sarà in grado di perdere altro denaro. Potrà quindi riassumere la sua libertà dal gioco d'azzardo, una maggiore consapevolezza ed essere in grado di gestire meglio le sue emozioni e la sua vita, costruendo relazioni con altre persone più sane.

Cosa fare per rimuovere l'autoesclusione?

Ci sono però dei casi in cui gli utenti che sono soggetti ad un provvedimento di autoesclusione richiedono la sua rimozione. In questo caso ci sono due alternative:

La prima è quella di rispettare le scadenze del periodo di autoesclusione e poi scommettere nuovamente;

La seconda è quella di trovare un modo alternativo di scommettere.

Scommettere nei casinò online esteri

La scelta che avviene più di frequente da coloro che sono soggetti ad un provvedimento di questo tipo è quella di scommettere in casinò online stranieri. Qual è la grande differenza con quelli italiani? Semplicemente tutti i casinò online stranieri non devono rispettare alcuna disposizione dichiarata dall'ADM, questo accade perché posseggono altre tipologie di licenze e sono tenuti a considerare solo le indicazioni rilasciate dall'ente concessionario in questione. Queste motivazioni quindi possono portare il giocatore a registrarsi su questi casinò online stranieri e scommettere liberamente.

Se decidi di fare qualcosa di questo tipo però ricordati sempre che ogni tua vincita dovrà essere dichiarata al fisco e che sei tenuto al pagamento della tassazione indicata se non vuoi incorrere in problematiche legali.

Conclusioni

Adesso dovresti avere una visione molto chiara di quelle che sono le caratteristiche dell'autoesclusioni. Dovresti sapere come essa funziona. Se non riesci a gestire più le tue scommesse dovresti richiederla. Invece se l'hai richiesta invece e adesso ti senti in grado di prendere in pugno la situazione e di avere controllo su ogni tua singola giocata dovresti cercare di rimuoverla e tornare a scommettere.

Se i casinò online italiani ti impediscono di rimuovere l'autoesclusione indipendentemente dalle richieste da te effettuate potresti scommettere su quelli stranieri. Qualsiasi sia la tua scelta ti ricordiamo di scommettere in modo responsabile.

