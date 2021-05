Rubriche



Gli stadi più belli dell'Euro 2020

martedì, 18 maggio 2021, 10:35

Un evento unico come il primo campionato europeo disputato in diversi Paesi meritava cornici spettacolari come gli stadi più belli e scintillanti d'Europa. Alcuni tra gli impianti più nuovi e attrezzati del vecchio continente saranno i teatri dove si sfideranno le nazionali che parteciperanno a questo torneo così a lungo atteso. Uno degli stadi più conosciuti e ricchi di storia che ospiteranno varie partite dell'Euro 2020 è Wembley, inaugurato il 9 marzo 2007 dopo la ricostruzione del vecchio e glorioso impianto che ha fatto la storia del calcio inglese e mondiale. Per molti visto come il tempio del calcio, l'impianto sito nella periferia di Londra nel quale la nazionale britannica ha vinto il suo primo e unico trofeo internazionale, ossia la coppa del mondo del 1966, ospiterà le partite del gruppo dell'Inghilterra, due ottavi di finale e soprattutto le semifinali e la finale.

Vista la confermata presenza del pubblico per le partite della kermesse itinerante, per scommettere su Euro 2020 è imprescindibile fare riferimento a dove si giocheranno le partite più importanti. Un'eventuale qualificazione della nazionale inglese alle semifinali potrebbe certamente dar loro un vantaggio vista la possibilità di giocare in casa davanti al proprio pubblico le partite più esigenti e dall'esito più importante. Con 90 mila posti, Wembley è lo stadio di maggior capienza nel quale si svolgerà questo campionato unico nel suo genere. Il secondo stadio con più posti, 75 mila in totale, tra coloro che ospiteranno le partite dell'Euro 2020 è l'Allianz Arena di Monaco, costruito nel maggio del 2005 e attualmente di proprietà del Bayern, che si è da poco coronato campione di Germania per la nona volta consecutiva migliorando così il suo record precedente. In questo impianto, che ha ospitato anche la coppa del mondo 2006, quella che vide trionfare la nazionale italiana allenata da Marcello Lippi, avranno luogo due partite cruciali del girone F, ossia Francia - Germania e Portogallo - Germania. Il raggruppamento appena citato è senza dubbio il più competitivo in assoluto, visto che Francia, Germania e Portogallo rappresentano tre realtà solidissime che possono veramente puntare alla vittoria finale. In grado di cambiare colore nella sua cornice esterna, l'Allianz Arena è con ogni probabilità nella top 3 degli stadi per efficienza, bellezza e vista del campo di gioco dalle tribune.

Un altro grande stadio che sarà protagonista in questi campionati europei è quello di Amsterdam, nominato Johann Cruyff Arena dall'Ajax, società di casa, nell'aprile del 2018 per fare onore al grande giocatore olandese scomparso due anni prima. Questa bomboniera che può contenere fino a 55 mila tifosi sarà la casa della nazionale dei Paesi Bassi, che vi disputerà le partite del proprio girone contro Ucraina, Austria e Macedonia del Nord. Già proscenio di mitiche partite di Champions League e di una storica semifinale dell'Euro 2000 tra Olanda e Italia, nella quale gli azzurri di Dino Zoff si qualificarono dopo un'ardua resistenza, la Johann Cruyff Arena ospiterà anche uno degli ottavi di finale in programma il 26 giugno.