Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie Giorgio per averci comunicato uno spirito di altruismo, di ricerca e di servizio"

venerdì, 21 maggio 2021, 23:56

di La Bubbara

I membri de 'La Bubbara', associazione culturale ricreativa di S.Alessio, vogliono ricordare, rattristati e commossi, Giorgio Serafini, amico e compaesano, che ha sempre dimostrato interesse per l'associazione, spronandola a portare avanti programmi finalizzati all'attenzione della persona, e a far rivivere le tradizioni popolari con i loro alti valori umani.

In particolare, Giorgio è stato silenzioso protagonista, e grande benefattore, quando dovevamo completare i lavori del 'Campino' (spazio ludico per ragazzi e giovani, adiacente alla chiesa), e per sua mediazione il Campino fu dotato di accessori indispensabili per il suo funzionamento.

Ti ricorderemo sempre con stima e affetto.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Elvia, ai figli Michele e Alessandra, e a tutti i suoi cari.

Grazie Giorgio per averci comunicato uno spirito di altruismo, di ricerca e di servizio.