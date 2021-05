"In ricordo di Giorgio Serafini, amico e socio scomparso"

Altri articoli in Rubriche

sabato, 22 maggio 2021, 18:03

Al giorno d’oggi capita di frequente che un soggetto privato possa trovarsi fortemente indebitato ed incapace di riuscire a rientrare dei propri debiti. In particolare la recente crisi economica derivante dalla pandemia ha causato un ulteriore aggravamento della situazione debitoria per molte persone.

venerdì, 21 maggio 2021, 23:56

I membri de 'La Bubbara', associazione culturale ricreativa di S.Alessio, vogliono ricordare, rattristati e commossi, Giorgio Serafini, amico e compaesano, che ha sempre dimostrato interesse per l'associazione, spronandola a portare avanti programmi finalizzati all'attenzione della persona, e a far rivivere le tradizioni popolari con i loro alti valori umani

venerdì, 21 maggio 2021, 11:41

Chi è Alvano Bacchi? Noto imprenditore immobiliare che dal 2019 è entrato in 3M, diventandone l’Amministratore Delegato e portando l’azienda al successo internazionale

giovedì, 20 maggio 2021, 09:48

Erano gli anni '70 quando nacque lo streetwear: quella che ora è considerata una moda, è nata come una vera e propria subcultura. Cosa pensiamo quando diciamo streetwear?

martedì, 18 maggio 2021, 18:26

La spesa al supermercato è una delle voci che incidono maggiormente sul budget di una famiglia: gli italiani per mangiare sono infatti disposti ad investire parecchi dei loro soldi. Il vero problema però è che secondo le statistiche solo parte di ciò che è stato acquistato viene poi effettivamente consumato

martedì, 18 maggio 2021, 10:35

Un evento unico come il primo campionato europeo disputato in diversi Paesi meritava cornici spettacolari come gli stadi più belli e scintillanti d'Europa. Alcuni tra gli impianti più nuovi e attrezzati del vecchio continente saranno i teatri dove si sfideranno le nazionali che parteciperanno a questo torneo così a lungo...