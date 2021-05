Rubriche



La sedentarietà e i rischi per la nostra salute: ecco cosa sapere

sabato, 1 maggio 2021, 19:19

L’ultimo anno ha cambiato in maniera improvvisa e radicale le abitudini di molti italiani che, per contenere il numero di contagi e preservare la propria salute e quella dei propri cari, hanno seguito le indicazioni del Governo. La forte limitazione degli spostamenti dentro e fuori città ha avuto delle conseguenze dirette sullo stile di vita di molti, facendolo virare purtroppo verso una maggiore sedentarietà.



I rischi della sedentarietà

La sedentarietà in Italia è un problema annoso, che porta purtroppo anche molti rischi in termini di salute. Le numerose ore di lavoro davanti al pc, in ufficio come a casa, hanno delle conseguenze dirette sull’organismo e anche sulla sfera psicologica: anche l’umore ne risente, innescando quindi un circolo vizioso complesso da invertire.

La mancanza di movimento fisico impatta innanzitutto sul peso corporeo, che aumenta e che costringe dunque le articolazioni e le ossa a reggere un peso maggiore. Da non sottovalutare poi anche gli effetti negativi sul cuore e sulla capacità respiratoria, oltre all’aumento delle probabilità di incorrere in patologie pericolose come il diabete. Esiste infatti una correlazione fra le due cose, dato che la mancanza di attività fisica e di movimento in generale può aumentare i rischi relativi alla sua comparsa; di conseguenza diventa importante capire anche quali sono i valori di riferimento e, più nel dettaglio, come misurare la glicemia; a tal proposito è bene informarsi su pagine di approfondimento come quella di Shop Farmacia, per saperne di più.

Le soluzioni quotidiane a portata di tutti





Per evitare tutti i problemi elencati poco sopra il più delle volte bastano davvero pochi accorgimenti, alla portata della maggior parte delle persone e attuabili nella vita di tutti i giorni. Abitudini virtuose come lunghe camminate all’aperto e, in generale, l’attività fisica e l’alimentazione bilanciata, permettono infatti di ridurre sensibilmente i rischi portati dalla sedentarietà. Dedicarsi al movimento fisico anche solo per mezz’ora al giorno è già di grande aiuto per il nostro corpo, come pure fare attenzione al proprio regime alimentare, evitando il più possibile di eccedere con le porzioni e con i condimenti grassi. Soprattutto in una situazione come quella attuale, fare degli esercizi semplici per combattere la sedentarietà in ufficio e a casa può aiutare a tenersi in forma e in salute.