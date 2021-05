Rubriche



Moda zainetto anche in estate: praticità e stile tutto l’anno

martedì, 4 maggio 2021, 12:59

La moda è mutevole e bisogna tenersi aggiornati sulle novità per riuscire a stare al passo con le nuove tendenze di stagione in stagione. Tuttavia, esistono alcuni elementi che sembrano non voler passare mai, detengono un fascino che neanche i segni del tempo riescono a contrastare, ed è il caso dello zainetto da donna. Vediamo assieme quali sono declinazioni estive più in voga per questo piccolo, ma importante, accessorio.

I modelli di zainetto di tendenza

Innanzitutto, si tratta di una questione di dimensioni, e da questo punto di vista quest’anno vincono gli eccessi, in un senso o in un altro. Vanno infatti di moda gli zainetti mini e quelli maxi, ovviamente per motivi diversi, ma con un comune denominatore: lo stile. Quelli piccoli sono infatti più adatti per i contesti eleganti e molto formali, mentre quelli grandi sono più adatti ad un look quotidiano o casual, proprio per via della loro praticità e spaziosità.

Anche i colori sono molto importanti, specialmente se si prediligono i look monocromatici per i propri outfit. In questi casi, per ravvivare lo stile, si può optare per uno zainetto o una borsetta dai colori accesi, come il rosa, il rosso e il lime, molto in voga anche questa estate: un buon esempio può essere una classica borsa Moschino, conosciuta per le sue cromie armoniose e fluorescenti, che nella versione zainetto riesce a combinare praticità e stile per un effetto wow. Questo dimostra ancora una volta l’importanza degli accessori negli outfit, aspetto da non sottovalutare mai!

Altri modelli di zaino di tendenza e utili per arricchire il look estivo sono quelli sportivi e reversibili, assieme a quelli da indossare a tracolla e agli zaini con forme geometriche, come quelli a forma di triangolo o tondi. Inoltre, è bene sottolineare l’importanza delle trame a fantasia, da quelle più classiche (come quelle a fiori) fino a quelle più astratte.

Come abbinare lo zainetto

Per prima cosa è importante ricordare che molti zainetti possono essere indossati su una spalla sola, oppure tenuti con la mano, al pari di una vera e propria borsetta. Fatta questa doverosa premessa, come abbinare nel modo corretto lo zaino? È fondamentale valutare il materiale della stoffa e orientarsi sulla scelta di un outfit che sia in linea con esso.

Per quanto concerne i colori, si può scegliere il contrasto fra il tono dello zainetto e quello degli abiti, oppure creare un outfit più omogeneo. In secondo luogo, si consiglia di preferire le gonne mini, perché rendono molto di più in combinazione con uno zaino. Ci sono comunque altri consigli utili per creare un look perfetto sfruttando questi accessori. È ad esempio possibile indossarli con un abito elegante, o viceversa farlo con un look prettamente sportivo.

Esistono anche delle vie di mezzo come lo sporty chic, che ovviamente si sposa benissimo con gli zainetti di ogni tipologia. Infine, lo zaino va particolarmente d’accordo con il look anni ’90, come nel caso dei jeans a vita alta: le opzioni per indossarlo sono quindi molteplici e tutte alla moda, basterà farsi guidare dal proprio stile e dalla propria originalità.