RC Moto: come stipulare la polizza e come risparmiare

lunedì, 17 maggio 2021, 07:59

Una condizione essenziale per poter circolare con la propria moto sulle strade pubbliche è l’aver stipulato una polizza assicurativa. Anche i veicoli a due ruote infatti, così come tutti i mezzi dotati di motore, devono essere assicurate, in caso contrario, si rischia una sanzione pecuniaria piuttosto salata (fino a 3000 euro) e, in caso di sinistro, i danni cagionati gravano interamente in capo a chi ha causato l’incidente che dovrà pagare di tasca propria. In poche parole, la polizza contiene tutte le clausole che disciplinano l’obbligo di intervento della compagnia relativamente al contratto sottoscritto.

Come stipulare la polizza RC Moto

Ormai stipulare una polizza RC Moto è davvero molto semplice, grazie ad internet infatti è possibile scegliere l'assicurazione moto direttamente da casa, senza doversi recare di persona presso la sede fisica della compagnia. Prima di sottoscrivere il contratto però, è sempre consigliabile prestare particolare attenzione al preventivo e alle condizioni contrattuali applicate dal contraente forte (la compagnia). Per poter addivenire alla stipula è necessario e sufficiente indicare alla compagnia alcuni dati personali e altri dati concernenti il veicolo da assicurare come ad esempio l’anno di immatricolazione, la cilindrata, i consumi ecc. Tutti questi elementi infatti possono incidere in positivo o in negativo sul costo complessivo.

Come risparmiare sull’assicurazione moto

È risaputo che il costo delle polizze assicurative concernenti le moto è leggermente superiore, anche durante il periodo del Lockdown, rispetto a quella delle macchine. È questo il motivo che spinge molte persone a chiedersi come fare per risparmiare sui costi, senza dover rinunciare alla propria moto. Una possibile soluzione è l’applicazione della cosiddetta Legge Bersani (Legge n. 40/2007) la quale permette di usufruire della classe agevolata intestata ad un membro del nucleo familiare. Questo, inevitabilmente, risulta essere particolarmente vantaggioso per coloro che hanno appena preso la patente e che sono alla ricerca della prima moto (o auto). Grazie alla Bersani infatti, potranno risparmiare un bel po' di denaro (il costo della polizza per l’ultima classe è nettamente superiore rispetto alla prima o seconda fascia).

Sospensione della polizza nei periodi di mancato utilizzo

In genere la moto viene utilizzata solo ed esclusivamente in determinati periodi dell’anno, in questi casi è possibile ottenere un notevole risparmio di tempo grazie alla cosiddetta sospensione della polizza. Normalmente la durata del contratto di assicurazione è di 12 mesi, tuttavia, se si ha intenzione di usare il mezzo solo ed esclusivamente per 6 mesi, è possibile richiedere la sospensione dei termini nei sei mesi successivi, in modo da poterla riattivare successivamente. Ovviamente è sempre consigliabile accertarsi in fase di stipula se la polizza che si sta per sottoscrivere sia sospendibile oppure no. Un’altra possibile soluzione potrebbe essere quella di stipulare la cosiddetta polizza temporanea, in tal caso il contratto ha una efficacia temporalmente circoscritta, in genere per pochi mesi, spirati i quali il contratto cesserà di esistere salvo rinnovo.

Occhio ai preventivi

Il miglior metodo per poter ottenere un risparmio, anche notevole, sulla polizza RC Moto è prestare attenzione ai preventivi. In questi casi infatti è sempre consigliabile fare tantissimi preventivi e valutare i pro e i contro delle varie offerte in modo da sottoscrivere solo il contratto maggiormente conveniente.