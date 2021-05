"Riprendono i concerti pucciniani, un’ottima notizia per il turismo"

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 28 maggio 2021, 17:44

Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una crescente popolarità da parte delle criptovalute e bitcoin. Per chi non lo sapesse le criptovalute sono monete virtuali decentralizzate, ovvero non rientrano sotto il controllo di istituti finanziari o governi.

venerdì, 28 maggio 2021, 12:12

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve ricordo di un evento che 50 anni fa organizzò al liceo vallisneri il professor Riccardo Benvenuti

giovedì, 27 maggio 2021, 02:39

L’apprezzamento riscosso dai CRM per hotel realizzati da ITTweb, software house verticale anche sullo sviluppo di progetti eCommerce Magento 2 con tecnologia PWA, è da ricondurre all’impatto sull’ottimizzazione dei tempi di gestione, attività di monitoraggio, sviluppo delle strategie di marketing e rapporto con i client

mercoledì, 26 maggio 2021, 09:19

Si avvicina sempre di più la partita d’esordio dei prossimi Europei di calcio. Una competizione travagliata che doveva disputarsi già lo scorso anno, ma che ha visto un rinvio forzato a causa dell’emergenza pandemica cui il mondo ha dovuto far fronte

mercoledì, 26 maggio 2021, 06:59

I tramonti e i loro colori sono uno dei tanti motivi per cui una vacanza all’isola d’Elba è destinata a rimanere ben impressa nel cuore e nella mente di chiunque abbia la fortuna di vivere questa esperienza

martedì, 25 maggio 2021, 20:04

Avete il sospetto (o la certezza) di soffrire di parassiti intestinali e non sapete come fare a liberarvene? I parassiti intestinali si dividono in due categorie: protozoi, organismi unicellulari che possono riprodursi all’infinito nel corpo umano, o quelli che in gergo si chiamano “vermi”, che invece non possono riprodursi