Spesa al supermercato: quattro consigli per risparmiare

martedì, 18 maggio 2021, 18:26

La spesa al supermercato è una delle voci che incidono maggiormente sul budget di una famiglia: gli italiani per mangiare sono infatti disposti ad investire parecchi dei loro soldi. Il vero problema però è che secondo le statistiche solo parte di ciò che è stato acquistato viene poi effettivamente consumato. Gli sprechi sono ancora all'ordine del giorno e in Italia si continuano a buttare via moltissimi alimenti perché scaduti o dimenticati troppo a lungo nel frigorifero.

Risparmiare sulla spesa al supermercato è dunque doveroso, non solo per il bilancio familiare ma anche per ridurre lo spreco di alimenti, vero e proprio peccato morale se pensiamo che in alcune zone del mondo ci sono bambini che muoiono di fame. Come fare? Ecco 5 consigli per riuscirci.

#1 Approfittare delle offerte

Per quanto riguarda il puro risparmio economico, approfittare delle promozioni che ogni settimana vengono lanciate dai vari supermercati è senz'altro il primo passo per spendere meno senza rinunciare all'acquisto di prodotti di qualità. Se ad esempio diamo un'occhiata alle offerte di Ipercoop nel volantino di PromoQui ci rendiamo conto che sono moltissimi gli alimenti scontati che si possono acquistare ad un prezzo decisamente più conveniente. Basta dunque sfogliare i vari cataloghi con le promozioni direttamente online prima di andare a fare la spesa per approfittare delle offerte migliori e non lasciarsele scappare.

#2 Preparare una lista della spesa

Un altro consiglio per evitare di sperperare il proprio denaro quando si entra al supermercato è quello di preparare una lista della spesa prima di uscire di casa. In questo modo si acquistano solo i prodotti che effettivamente sono necessari ed eventualmente quelli in offerta a lunga conservazione che vale la pena prendere nell'immediato perché scontati. Senza una lista è facile cadere in tentazione e acquistare alimenti inutili, che rischiano di rimanere in frigorifero troppo a lungo e di andare a male, alimentando lo spreco di cibo.

#3 Leggere sempre la data di scadenza

Anche se non permette di risparmiare nell'immediato, leggere la data di scadenza di tutti i prodotti che si mettono nel carrello è fondamentale e consente di ridurre in modo notevole gli sprechi. Capita infatti spesso di acquistare alimenti con scadenza ravvicinata che se non si consumano entro pochi giorni si è poi costretti a buttare. Meglio dunque prestare attenzione a questo dettaglio, mettendo in atto un semplice trucchetto: di solito i prodotti che scadono più in là nel tempo vengono collocati dietro agli altri negli scaffali. Provate a dare un'occhiata quindi alle confezioni che si trovano più nascoste!

#4 Mai andare a fare la spesa prima di pranzo

Un altro trucco che permette di risparmiare e che effettivamente funziona nella maggior parte dei casi è quello di andare a fare la spesa subito dopo mangiato. Entrare al supermercato con lo stomaco pieno infatti consente di resistere alle tentazioni e di concentrarsi esclusivamente sul necessario, lasciando da parte tutto il resto. Al contrario, non conviene mai fare la spesa prima di mangiare perché quando si è affamati si è più propensi ad acquistare tutto quello che capita davanti agli occhi.