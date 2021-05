Rubriche



Vacanza all’Isola d’Elba: mare, sentieri naturalistici, cultura e buon cibo

mercoledì, 26 maggio 2021, 06:59

I tramonti e i loro colori sono uno dei tanti motivi per cui una vacanza all’isola d’Elba è destinata a rimanere ben impressa nel cuore e nella mente di chiunque abbia la fortuna di vivere questa esperienza. Assistere al calare del sole dal Golfo Stella, per esempio, è un’emozione da sogno, soprattutto se vissuta in coppia. Se, invece, ci si sta concedendo una gita in bici lungo i sentieri del monte Calamita, le sensazioni sono ancora più amplificate. Ma il tramonto merita di essere ammirato anche dalla spiaggia del Viticcio: insomma, in qualunque posto ci si trovi, la gioia sarà immensa.

Per prenotare una vacanza last minute Isola d'elba, il consiglio è di scegliere i servizi di Emporio Vacanze, agenzia viaggi il cui centro prenotazioni ha sede a Portoferraio. Chiamando Emporio non si interagirà con un call center esterno, ma con uno dei professionisti che fanno parte dello staff dell’agenzia. Se, invece, si visita il sito, è possibile richiedere e ricevere direttamente online un preventivo della vacanza; dopodiché la prenotazione potrà essere effettuata quando si vorrà, scegliendo la modalità di pagamento che si preferisce tra quelle a disposizione.

L’Isola d’Elba è un posto sicuro

Quando si va in vacanza in Italia, è raro prestare attenzione alla questione della sicurezza come si fa, invece, in previsione di un viaggio all’estero. Ancora oggi capita di vedere, non solo in estate, bambini che scorrazzano felici per le strade e giocano liberamente in piazza senza che i genitori abbiano ragioni per preoccuparsi. Ecco perché qualunque famiglia può trovare su questa isola pace e serenità.

Una vacanza all’insegna del benessere

Piccola e di dimensioni compatte, l’Elba ha tutte le caratteristiche per poter essere considerata un’isola a misura d’uomo, ma al tempo stesso una location in cui non manca niente. Anche dal punto di vista del paesaggio, visto che si spazia dalla pianura alla montagna, passando per la collina e, ovviamente, il mare. Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro sono alcune delle località che meritano di essere scoperte: in men che non si dica ci si potrà ambientare con facilità e sarà semplice sentirsi a proprio agio, socializzando con gli altri turisti e con le persone del posto, sempre cordiali e pronte ad accogliere chi arriva da fuori.

Un consiglio per le buone forchette

I più golosi devono sapere che l’Isola d’Elba è un ricettacolo di piatti golosi da assaporare: il totano ripieno è una delle delizie da non perdere, così come la “panzanella”, deliziosa ma al tempo stesso semplice da preparare. I vegetariani possono propendere per il gurguglione, mentre chi a tavola non ha limiti scoprirà in parecchi ristoranti lo stoccafisso all’elbana, un vero e proprio punto di forza della tradizione culinaria locale. La schiaccia briaca e il riso al nero di seppia sono altri due piatti semplici ma da non perdere, realizzati con materie prime locali e per questo genuine. Anche le penne in barca, che oggi si preparano in parecchie località toscane, in realtà sono nate sull’Isola d’Elba. E il vino? Un nome su tutti: il celebre Aleatico, di cui gli elbani vanno decisamente fieri.

Mare, ma non solo

Chi pensa che sull’Isola d’Elba il solo modo per trascorrere il tempo sia andare al mare, fare il bagno o prendere il sole in spiaggia si sbaglia di grosso. Questa location, infatti, mette a disposizione una grande varietà di alternative per chi ama l’avventura e le escursioni. Per esempio, da non perdere sono le tombe protostoriche che si possono ammirare a Piana alla Sughera, ma anche i Sassi Ritti e i mehir di Pietra Murata. Il castello del Volterraio è una meta unica anche per il paesaggio che si può ammirare dall’alto. Come dimenticare, poi, i reperti etruschi e di epoca romana che impreziosiscono i musei elbani, testimoni dei tempi in cui l’isola era il fulcro di importanti scambi commerciali? Infine, vanno visti il sentiero delle farfalle e le due residenze in cui Napoleone Bonaparte soggiornò ai tempi del suo esilio.

Una natura incontaminata

La natura resta, in ogni caso, la vera protagonista dell’isola, con le sue tante spiagge capaci di assecondare i gusti più diversi: quelle di sabbia bianca, quelle di sabbia dorata e quelle di sabbia nera. Ci sono anche calette che possono essere raggiunte unicamente via mare, o al massimo percorrendo sentieri immersi nella vegetazione della macchia mediterranea: è qui che si deve andare a luglio e ad agosto per evitare la folla. A comporre i paesaggi da cartolina contribuiscono, infine, le pinete e le scogliere a picco sul mare.