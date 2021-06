Rubriche



20Bet o Snai: chi ha il migliore casinò on line?

mercoledì, 2 giugno 2021, 23:13

Il mercato dei casinò online in Italia propone una vastissima scelta. Ogni anno spuntano nuovi operatori che propongono condizioni vantaggiose di gioco, titoli all’avanguardia e siti dal concept divertente ed intuitivo. Oggi però vogliamo soffermarci su due brand che sono stati estremamente apprezzati dal pubblico italiano negli ultimi tempi. Parliamo dei casinò online proposti da Snai e 20Bet.

LICENZA AAMS vs. NON AAMS

Una prima differenza tra i due brand risiede nella licenza di gioco della quale sono in possesso. Mentre SNAI opera regolarmente in Italia tramite una licenza AAMS, 20Bet possiede una licenza internazionale rilasciata dal Governo di Curacao.

La differenza principale correlata alla licenza di gioco porta ad alcune differenze sostanziali per il giocatore. Infatti, gli operatori in possesso di una licenza internazionale sono sottoposti a meno restrizioni rispetto ai casinò regolamentati AAMS: bonus competitivi, soglie minime elevate e jackpot generosi sono tra i vantaggi per chi intende iscriversi ad un casinò non AAMS come 20Bet. D’altro canto, SNAI offre comunque dei vantaggi ed una maggiore sicurezza per i giocatori italiani, essendo un brand regolarmente approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pertanto offre degli standard di sicurezza ed affidabilità maggiori rispetto a 20Bet.

CHI PROPONE IL BONUS DI BENVENUTO PIU` COMPETITIVO?

Per quanto riguarda le offerte di benvenuto, entrambi gli operatori, a dirla tutta, propongono delle promozioni estremamente appetibili. SNAI, infatti, propone addirittura un bonus senza deposito pari a 15€ in combinazione ad un secondo bonus del 100% sul primo deposito sino ad un massimo di 1000€.

La risposta di 20BET non è sicuramente da meno, con un bonus di benvenuto sui primi due depositi, per un totale massimo accumulabile di 220€. Oltre al bonus in denaro, l’operatore rilascia 170 Giri Gratuiti totali sui primi due depositi, da utilizzare su slot predeterminate.

Insomma, entrambi propongono offerte di benvenuto estremamente valide e che invogliano sicuramente alla registrazione. A nostro parere, il bonus senza deposito proposto da SNAI risulta davvero unico nel suo genere oltre che perfetto per chiunque volesse testare i titoli in palinsesto senza effettuare alcun deposito iniziale in denaro. Se, invece, sei un’amante delle slot, allora ti suggeriamo il pacchetto di benvenuto targato 20BET, laddove potrai ottenere ben 170 Giri Gratis sui primi due depositi iniziale, oltre ovviamente ad un bonus in denaro.

CHI OFFRE LA MIGLIORE ASSISTENZA CLIENTI?

Abbiamo testato il servizio clienti di entrambi gli operatori senza riscontrare particolari carenze. Sia SNAI che 20BET, infatti, offrono un’assistenza clienti a 360 gradi, con diversi canali di assistenza a disposizione. Il personale dedicato, molto cortese e reattivo nelle risposte, è sicuramente indicativo di due operatori che fanno della trasparenza e del servizio clienti un punto di forza del proprio marchio. Se dovessimo scegliere tra i due, opteremmo per SNAI, in quanto offre anche un numero verde di assistenza, disponibile dalle 08.00 a mezzanotte ogni giorno della settimana. Mentre il servizio clienti di 20BET è limitato alla chat dal vivo ed al canale di supporto via email.

DEPOSITI E PRELIEVI: QUALI SONO LE CONDIZIONI MIGLIORI?

Uno degli aspetti da tenere sempre in considerazione nella scelta del tuo prossimo casinò online sono certamente le condizioni di deposito e prelievo. Ma ancor di più`, i metodi di pagamento messi a disposizione dall’operatore. In tal senso, troviamo delle differenze sostanziali tra i due brand: mentre SNAI offre una scelta limitata di metodi di deposito, 20BET include un numero ampio di opzioni di pagamento, tra le quali troviamo anche criptovalute come Litecoin e BitCoin. Oltretutto, SNAI sembra non includere tra i metodi di deposito e prelievo alcuni dei più popolari portafogli elettronici, come Skrill, WebMoney o Neteller, che risultano invece disponibili su 20BET. Entrambi i brand accettano Carte di Credito/Debito e Bonifici Bancari. 20BET, a differenza di SNAI, non include tra i metodi di pagamento PayPal e PostePay.

QUALE CASINÒ SCEGLIERE TRA I DUE?

Partiamo dal presupposto che entrambi gli operatori sono estremamente popolari nel bel Paese e propongono condizioni di gioco ottimali e siti dal concept estremamente semplice e funzionale. Oltretutto, sia SNAI che 20BET offrono un palinsesto di gioco molto ampio con titoli targati dalle migliori case produttrici di giochi presenti sul panorama internazionale.

SNAI offre sicuramente maggiori tutele rispetto a 20BET, essendo un brand regolamentato AAMS ed opera sul mercato del gioco d’azzardo ormai da decenni. 20BET, all’opposto, è un marchio internazionale, lanciato da poco e con un forte appeal tra i giocatori italiani.

Insomma, una scelta complessa. Il nostro suggerimento è di scegliere il casinò che meglio si adatta alle vostre preferenze. Se volete incorrere in meno rischi possibili ed affidarvi ad un operatore esperto che propone un bonus di benvenuto senza deposito, allora vi suggeriamo SNAI. Laddove, invece, siete giocatori amanti delle slot e volete giocare senza particolari restrizioni per vincere jackpot generosi, allora orientatevi su 20BET!